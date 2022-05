“¿Adónde está? ¿Qué pasó? Contame qué pasó”, dice el taxista desorientado tras enterarse que había atropellado a tres estudiantes francesas por sufrir un síncope: una de las chicas murió. En las últimas horas se conoció el video que captó la reacción del hombre, luego de protagonizar el trágico accidente que tuvo lugar el sábado pasado en el barrio porteño de Palermo.

La secuencia fue registrada por una de las pasajeras de un Fiat que fue embestido por el Volkswagen Voyage que manejaba el chofer de 74 años tras el accidente en el cruce de la avenida Santa Fe y Armenia. “Atropellaste”, le contesta la mujer desde el asiento trasero del vehículo.

“¿En serio me decís?”, pregunta el chofer mientras se tomaba la cabeza con ambas manos. “Atropellaste a mucha gente”, repite la pasajera en evidente estado de shock.

“Nooo, te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...”, insiste el taxista que, después de ese intercambio, volvió a desvanecerse.

Cómo es el estado de salud de las dos sobrevivientes

Tras enterarse de la muerte de su amiga Lwana Margaux Adrienne Bichet (25), quien no pudo sobreponerse de la cirugía por la fractura de cráneo con hemorragia que sufrió en el accidente; las fuentes indicaron que las dos sobrevivientes evolucionan muy bien. Clemence podría recibir el alta del hospital Fernández, en tanto la evolución de Anne es “muy buena”. En primera instanciá está recuperando su estado de conciencia. Fuentes médicas sostuvieron que aunque aún no está lúcida, está con conciencia. De manera que seguramente seguirá en terapia intensiva al menos 24 horas más.

“Si bien continúa en terapia intensiva con traumatismo de cráneo leve y fracturas, ya se determinó que el golpe no le generó ningún daño a nivel cerebral, aunque tiene daño en el polo temporal derecho. Como la fractura de pelvis está estabilizada y contenida con una cincha de inmovilización, los médicos descartaron realizarle alguna intervención”, expresaron.

Asimismo, el director del Fernández, Ignacio Previgliano estuvo con los padres de las jóvenes, quienes se mostraron muy agradecidos por la atención que les brindó la Institución, luego de haber llegado al país en un vuelo de Lufthansa.

Por su parte, el hombre oriundo del barrio porteño de Villa Urquiza, continúa internado en el Hospital Rivadavia. Según el último parte médico, se encuentra “estable”, pero con asistencia respiratoria mecánica debido a una neumonía aspirativa.

Fuentes del caso había contado que cuando el SAME llegó al lugar del accidente se encontró con el jubilado en el piso, que no respondía a los estímulos y debieron reanimarlo. El domingo sufrió un infarto en el hospital Rivadavia y entró en coma.

El caso es investigado por el fiscal porteño Matías de Sanctis, quien considera que la muerte de Lwana puede tratarte como un “homicidio por imprudencia”, delito considerado en el artículo 84 del Código Penal, que castiga con uno a cinco años de cárcel.

Sin embargo, todavía no está definida la calificación para el expediente. Para ello aún se esperan los resultados de diferentes medidas para confirmarlo, entre ellas, la autopsia al cuerpo de Lwana Bichet y el pedido de historia clínica del conductor.

Cómo ocurrió el trágico accidente vial

A partir del episodio de salud que sufrió, el taxista perdió el control del Volkswagen Voyage y embistió a las tres jóvenes. Luego, el vehículo impactó contra dos autos estacionados y quedó detenido en medio de la calle.

Cuando el SAME llegó al lugar, los médicos constataron que el chofer estaba descompensado sobre el asfalto y no reaccionaba a los estímulos. Primero se informó que había sufrido un ACV, aunque luego se supo que fue un síncope, por lo que fue derivado al Rivadavia.

Las tres amigas pertenecían a un programa de intercambio de estudiantes de la Universidad de San Andrés y llevaban ya más de tres meses de residencia en la Argentina. El trágico accidente ocurrió a 200 metros de donde residía Clemence.