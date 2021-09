Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles, la joven de 22 años víctima de femicidio en abril de 2017 en San Martín, recibió a través de un mensaje del chat de Facebook un video con la intención de intimidarla. En las imágenes se veía a un hombre que caminaba con una ametralladora, era Carlos Damián Cassalz, uno de los ocho acusados de la muerte de su hija.

A Cassalz se lo veía posando con una actitud amenazante, la intención era intimidar a la madre de Araceli.

Darío Badaracco, uno de los imputados por el femicidio de Araceli Fulles, fue asesinado por dos compañeros de celda .(Gentileza: Ahora Mar del Plata)

El pasado domingo Cassalz fue detenido cuando fue a votar a un colegio de la calle Lacroze en la localidad de San Martín, para las PASO 2021, a un día de que comenzara el juicio en su contra en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Martín.

“Se hizo justicia. Fue a votar y lo detuvieron”

“Fue un video que me mandaron a eso de la 4 de la mañana, hace una semana y media o dos. Era un mensaje de Messenger en el que me dicen ‘tengo ganas de chatear con alguien’. Este es Carlos Damián Cassalz, pensé. Ahí me mandan un video donde aparece el hombre este con una ametralladora”, dijo Ferreyra al medio Infobae.

Aún no se ha determinado desde dónde provino el mensaje que recibió la mamá de Araceli pero el video se encuentra en manos de los investigadores.

Comenzó el juicio contra los acusados por el femicidio de Araceli Fulles. (Archivo)

La mujer realizó una denuncia penal por lo que el juez Pablo Mandrilli, pidió el arresto urgente del acusado del femicidio, ante el peligro de que no compareciera en el debate por el juicio. Los otros siete acusados del femicidio enfrentan el juicio en libertad.

“Se hizo justicia. Fue a votar y lo detuvieron”, dijo Ferryra.

Esta no es la primera amenaza de Cassalz, el acusado ya había sido condenado a dos años de prisión por amenazar a un testigo de la causa cuando salió de la cárcel por primera vez en 2017.

"Esperamos la perpetua para todos los imputados porque todos están involucrados. Después es una lotería”

"Ahora volvió a repetir la misma hazaña, pero lo agarraron porque tenía el pedido de captura. Fue por las imágenes que le mandaron a mi esposa y las amenazas que recibió. Comprobaron que este hombre es el supuesto responsable de todo esto”, dijo Rcardo Fulles, papá de Araceli.

.

Cassalz irá a juicio junto a Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos.

Darío Badaracco de 31 años, también imputado por el femicidio y dueño de la propiedad donde fue encontrado el cuerpo oculto entre escombros de Araceli, fue asesinado a golpes y quemado vivo con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.

El femicidio de Araceli Fulles

Araceli Fulles fue hallada muerta el 27 de abril de 2017 debajo de unos escombros en el patio de la casa de Darío Badaracco, ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín, en el noroeste del conurbano.

Araceli Fulles fue víctima de femicidio en abril de 2017.

Había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril, en una plaza cercana a su casa, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: "Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa".

La autopsia determinó que la joven murió por "asfixia mecánica" por "estrangulamiento a lazo" con un elemento compatible con precintos plásticos.

Los ocho hombres están imputados por homicidio agravado por violencia de género y por la participación de dos o más personas. A Cassalz se le suma el delito de amenazas agravadas tras la denuncia que realizó la madre de Araceli tras recibir el video intimidante.

"Esperamos la perpetua para todos los imputados porque todos están involucrados. Después es una lotería”, expresó su padre.