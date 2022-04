El cuerpo de Ayelén Delgado, de 26 años, fue encontrado colgado de un árbol en la vereda frente a la casa de su novio e. en Llavallol, partido de Lomas de Zamora el 4 de julio 2021. "No confio en la Justicia, pero necesito que se investigue como tiene que ser. Como debería ser para cualquier víctima. Siento un desprecio terrible de parte de la Justicia. La policía, los peritos, la trataron como si no fuera nada. La dejaron colgada desde las 4 hasta las 10:30 de la mañana. Solo para venir a cortar la soga y a ponerla en el piso", dice a Cronica.com.ar María Laura Illescas, la mamá de Ayelén.

"Cuando vienen a llevarse el cuerpo de Aye los forenses les cortan la ropa, la desnudan y la dejan tirada, no llevan nada para analizar y no le preservan las manos. Eso hizo perder mucha información del cuerpo", señala la mamá.

"Ella tenía en el bolsillo de su campera la llaves de la casa de él, las de mi casa y cigarrillos. Mi pensamiento es que él la vino a buscar con la camioneta del padre algo pasó. Porque los padres declararon ante el fiscal que nunca salieron de su casa. Y la habitación tiene la ventana a la vereda", explica la mamá,

"Nosotros nos enteramos del maltrato días después de la muerte. Si bien sabíamos que algo pasaba por el comportamiento de él y la familia. Me mandaron una carta documento esa misma semana", sostiene María Laura en relación al vínculo que tenían.

"La causa está bajo la carátula averiguación de causales de muerte. Esperando los resultados de los exámenes complementarios que los hacen en La Plata" , dice la mamá que está segura que su hija no se suicidó.



"Primero el pibe desaparece. La familia, todos los de la casa, no le atienden la puerta a nadie ni a la policía. Siendo que ellos eran novios hacia cinco años. Ella vivió en esa casa también todos como una gran familia. La nota que aparece en mi casa que supuestamente hizo ella tiene dos letras distintas. En las cámaras de los vecinos no aparece ella yendo ni en bici ni a pie. La bicicleta de ella tampoco aparece. En el cuerpo de ella aparece un celular que no se sabe de quien es. Por ese celular llaman al novio. El dice desconocer los hechos al momento de la llamada pero los padres terminan declarando que estaban dentro de la casa que vieron todo y que el padre es el que llama al hijo para avisarle", señala María Laura algunos de los puntos de sus sospechas.



"Este chico Aarón Joaquín Ruiz tenía llaves de mi casa. El le debía dinero que ella le había prestado para comprar una moto hacia dos años y nunca se lo devolvía. El celular de ella estaba en mi casa, se lo lleve a la fiscalía y las pericias arrojaron que ella sufría de violencia de género fotos de ella golpeada. Chats con amigas y eso nos llevó a saber que el le pegaba la manipulaba. Ellos en 2018 tuvieron un accidente, él manejaba la moto de ella y chocó un auto para romperle la moto pero la rompió a ella. Le rompió las dos rodillas y él fémur", sostiene María Laura.

En el teléfono de Ayelén encontraron fotos de ella golpeada.

"Ayelén trabajaba en una YPF y cuando la echaron le pagaron una indemnización y la ART le pagó un accidente que tuvo en una estación de servicio. De ahí que ella tenía un dinero en plazo fijo, su moto Honda O kilómetro y le prestó plata a él", cuenta la mamá.

Ayelen perdió a su único hermano en el año 2009. "Mi hijo murió de leucemia después de 2 años de lucha", dice María Laura que busca Justicia para su hija tras quedarse sola.

"Aye era perseverante estudiaba CBC en la UBA. Estudiaba la carrera de chef estaba segundo año y trabajaba desde los 20 años. En 2018 la echaron por un accidente que tuvo. Tenía mucho carácter escorpiana fuerte y siempre quería salir adelante sola", la define su mamá.



"Ella vivía conmigo, las dos solas. Extraño todo incluso su mal humor. La crié libre, para que no dependa de nadie", se quiebra María Laura.



"Estaba trabajando en una panadería y tenía un emprendimiento de bombones. Estaba haciendo tratamiento y le faltaban pequeñas operaciones para estar al 100%. Con la pandemia se había dilatado todo. Al jueves siguiente ella tenía que operarse para sacarse un anclaje en la rodilla, una operación sencilla pero ella la esperaba con mucha ansiedad porque eso la limitaba para conseguir un trabajo en blanco", vuelve a señalar que tenía proyectos.

Ante la pregunta si volvió a ver al novio de su hija, responde: "Hace un mes y pico lo crucé por primera vez y eso que pasó por su casa. Yo iba a cruzar la calle y el pasó en la moto, en la esquina de mi casa me agarró de sorpresa solo llegué a gritarle asesino hdp. Me miró y aceleró la moto. Estamos a ocho cuadras de distancia".





"Después de las pericias de los celulares es donde el fiscal empezó a moverse mucho citó desde los dos policías que encontraron el celu en el cuerpo de Aye hasta a los padres de Ruiz. También hay testigos en rebeldía. El fiscal me dijo que con los testigos más los celu va a pasar una copia a una fiscalía de género para que investigue la violencia de género física y psicológica", dice la mamá que reclama el cambio de caratula a femicidio.