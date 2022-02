Ante la desesperada búsqueda de Betiana Rossi, varios son los profesionales que hablaron sobre el tema. Esta vez le tocó su turno a Griselda, una parapsicóloga que dialogó con Crónica HD. Ella habló sobre el caso Rossi y abrió la puerta a una nueva hipótesis.

"Me voy a meter en un terreno que es un poco complicado", comenzó la vidente. Ante las preguntas del panel de Crónica, afirmó que existe un problema familiar. Además, contó que antes de que salga a la luz la deuda que mantiene Betiana. "Estaba involucrada en algo así", sentenció sobre un eventual conflicto monetario.

Estas son las pertenencias de Betiana encontradas por la Policía.

Griselda afirmó: "Se fue por cuenta propia. Hay un escenario plantado sin ningún lugar a dudas... por un familiar que la está ayudando". Por otra parte, aseveró que siente algo raro en la familia de lo que no hablan. Ella cree que las personas cercanas a Betiana están escondiendo algo que nadie sabe.

Después de tantos años de haber estudiado parapsicología, la especialista considera que "es imposible que una persona se quede sin las pertenencias para poder huir, de no ser que quiera cambiar la identidad y demás".

Al escuchar el testimonio de la vidente, Diego Quindimil, un psicólogo que se encontraba en el estudio confrontó su opinión. En su contrapunto afirmó: "Hasta ahora no dijo nada que no sepamos. Son todas hipótesis, no dijo lo que va a pasar".

"Si nosotros opinamos que se murió no tenemos más nada que hacer. Me parece que desde la perspectiva de la salud mental conviene pensar que ella tenía algunas deudas y que eso hizo que se vaya", valoró.

Betiana fue vista por última vez por cámaras de seguridad en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Después de escuchar al psicólogo, la vidente continuó con su postura: "Para mi Betiana está muy bien oculta por la familia, que son las personas que la están ayudando". Luego sentenció que el hermano de la desaparecida sabe el motivo de su escape.

Al ver una nota que hizo el hermano de Betiana con los medios en la que se lo veía llorando y pidiendo la búsqueda de su hermana, la parapsicóloga dijo que estaba intentando "justificarse". "Se está victimizando, él sabe muy bien que pasó como hermano".

A diferencia de la vidente, el psicólogo que se encontraba en el piso dijo que "el muchacho está destruido. Imposible fingir eso". Por último, dijo que ante un tema delicado para la familia "hay que ser cuidadoso". Ya son 13 los días en los que la familia de Betiana no sabe nada de ella. Aún no hay conclusiones acerca del paradero de la madre de familia.