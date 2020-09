El abogado designado por la familia de Ludmila Pretti para intervenir en la causa por el femicidio, Roberto Damboriana, dijo este martes que los investigadores trabajan para localizar el teléfono de la joven y que aguardan los resultados finales de pericias forenses para determinar si fue víctima de un abuso sexual y si tenía signos de defensa.



"Ya está detenido, lo que era la preocupación principal de la familia. Ahora se avanzará con el resto para reunir todas las pruebas que necesita el fiscal para pedir la prisión preventiva", dijo el letrado.

Damboriana informó que "aún no se encontró el teléfono celular de Ludmila", aunque se sabe que con él realizó "varios llamados a su novio durante la madrugada" del domingo, cuando estaba en la casa del detenido Cristian Jeréz.

.



Al respecto, fuentes judiciales informaro que el novio de Ludmila, un chico de 19 años con el que salía hacía unos meses, aunque se habían peleado el día del hecho, declaró como testigo ante el fiscal y dijo que recibió la madrugada del domingo varias llamadas de la adolescente aunque "no atendió".



El muchacho aportó su teléfono y los detalles de esas llamadas, que son ahora analizadas, al igual que un mensaje que fue enviado a los padres de Ludmila, en el que supuestamente ella decía que estaba regresando a su casa en remis, y que se investiga si fue o no enviado por la víctima, explicó el abogado.

.



Damboriana añadió que si bien están los resultados preliminares de la autopsia, se aguardan los definitivos para establecer, entre otros puntos, si Ludmila estaba con vida al momento de la emisión de ese mensaje.



Otro punto a dilucidar es si la adolescente fue o no víctima de un ataque sexual y si llegó a defenderse del agresor, añadió Damboriana, quien además dijo que "no se descarta ninguna hipótesis", entre ella que alguien haya actuado como "encubridor".