"Es inocente. Este muchacho vivía en Europa, es un jugador de elite. No tengo duda que no tuvo ninguna intención de colaborar con el lavado de activos y menos aún necesidad de meterse en un negocio ilícito con esta gente", dijo a Crónica Néstor Oroño, defensor del ex basquetbolista de la selección argentina y actual jugador en Italia Carlos Delfino.

"Lamentablemente, por desconocimiento hizo el negocio que es un contrato de locación con una opción de compra", sostuvo el abogado en relación a la causa en la que la justicia federal de Rosario confirmó el procesamiento del ex integrante de la Generación Dorada, su padre y otras dos personas, por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Así lo resolvió la Sala B de la Cámara Federal rosarina en un fallo firmado por los jueces José Guillermo Toledo y Elida Isabel Vidal.

El defensor afirmó: "A Carlos Delfino y a su padre los imputaron por el delito de lavado de activos por haber negociado una propiedad, que en definitiva no llegaron a vender, que la alquilaron con una opción a venta a un señor que era narcotraficante de Santa Fe, pero ellos no lo sabían".

"Esa propiedad está ubicada en un barrio privado de Santa Fe, donde Delfino había sufrido un asalto. Le habían robado cosas de mucho valor económico además de afectivo y deportivo. La idea de él era irse de ese lugar y aparece esta persona que le alquila con una opción de comprarla, esa es la cuestión", sostiene Oroño, que afirma que sus clientes desconocían que se trataba de una persona vinculada al dinero sucio.

La venta de una casa en Santa Fe desnudó la maniobra.

Con la resolución quedó firme el procesamiento dictado el 1º de abril de este año por el juez federal 2 de Santa Fe, Francisco Miño, donde hay dos perdonas más imputadas. A los Delfino este juez les trabó un embargo de $5 millones.

La investigación la llevó adelante el fiscal Walter Rodríguez por una operación inmobiliaria que los Delfino realizaron en el country El Paso, en la capital santafesina. También involucró a Vicente Pignata que está prófugo de la Justicia, investigado y condenado por narcotráfico. Él está casado con Elisabet Campos, otra de las imputadas que irá a juicio oral.

Según el fiscal, esa propiedad fue adquirida por Carlos Delfino hijo, en 2014. En 2017, el deportista la dejó y avisó al country que pasaría a Pignata. Se busca determinar si la cesión de la propiedad por parte de los Delfino a Pignata fue para poner en circulación legal dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.

Pignata, prófugo, el que complicó a Carlos Delfino.

Oroño sostiene que sus clientes no conocían a Pignata, y que lo que realizaron fue una operación inmobiliaria. Que los Delfino antes de juicio oral no irán presos porque siempre han comparecido en la causa y en el caso del deportista, quien vive en el exterior, "ha venido cada vez que fue citado". Para el abogado no hay dudas de que en el juicio se demostrará la inocencia de ambos.

Por Pignata hay pedido de captura activo con una recompensa de $500.000 por datos sobre su paradero, tras una condena a cuatro años de cárcel por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y la causa por lavado de activos.

Un gladiador en problemas con la Justicia

Delfino nació el 29 de agosto de 1982 en Santa Fe, donde entrenó desde chico. Formó parte del equipo que alcanzó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y la de bronce en Beijing 2008, cuarto puesto en Londres 2012 y cuartos de final en Río 2016.

Además, el deportista jugó en Libertad de Sunchales, Unión de Santa Fe y Boca, y luego de un paso por Europa (Viola Reggio Calabria y Fortiludo Bologna) se desempeñó en Detroit Pistons, Toronto Raptors, Houston Rockets y Milwaukee Bucks, de la NBA. En la actualidad, juega en las filas del Victoria Libertas Pesaro de la Lega Basket Serie A de Italia, donde no ha tenido ningún problema en relación al expediente en su provincia natal, según informó su abogado.

“Mi objetivo es estar en Tokio. Ya he hablado con el entrenador Jasmin Repesa sobre el proyecto que tenemos que afrontar y espero estar a la altura, soy muy optimista y estoy muy orgulloso de haber tomado esta decisión”, señaló Delfino, un mes después de que se le dictara el procesamiento por lavado de activos.

Además, en su presentación en el club donde actualmente juega, afirmó: “Ya me siento 100% jugador del VL Pesaro. Para mí es un nuevo gran desafío, pero estoy muy feliz de estar aquí. Me siento competitivo y este es un club histórico del campeonato italiano y en Pesaro hay una gran pasión por el básquet”.

Fue parte de la camada de jugadores argentinos pertenecientes a lo que se denominó la Generación Dorada. Con la selección nacional participó en cuatro Juegos Olímpicos: fue oro en Atenas 2004 y bronce en Pekín 2008.