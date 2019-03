Nicolás Pachelo, el ex vecino de María Marta García Belsunce, y dos vigiladores del country Carmel del partido bonaerense de Pilar serán sometidos a juicio oral por el crimen de la socióloga cometido en octubre de 2002, informaron este jueves fuentes judiciales.



Así lo resolvió el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, quien rechazó el pedido de nulidad interpuesto por el abogado defensor de Pachelo, Roberto Ribas, contra el requerimiento de los fiscales de la causa, María Inés Domínguez y Andrés Quintana.

En febrero último, Ribas había pedido la nulidad al sostener que no se podía ir a un juicio con Pachelo y los vigiladores como acusados cuando todavía no está firme la absolución del viudo Carlos Carrascosa, dictada en diciembre de 2016 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.



Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver la apelación a dicha absolución presentada por el subprocurador general Juan Ángel de Oliveira.



"¿Cuál de las dos hipótesis de trabajo es verdadera? Pachelo o Carrascosa? No se puede ni pensar seriamente que ambos hayan interactuado en los hechos que se investigan, esto teniendo en consideración que ambos tienen causa abierta sobre este tema", había señalado el defensor en su presentación.

Y si bien el letrado aun puede recurrir a la Cámara de Apelaciones y Garantías sanisidrense, el juez Costa dispuso esta semana que el ex vecino sea juzgado junto a Norberto Glennon y José Ramón Alejandro Ortíz, por los delitos de "robo agravado por haberse cometido mediante el uso de arma de fuego, apta para el disparo, en concurso real con homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego".



Según las fuentes, a partir de la resolución del magistrado, dicha Cámara sorteará el tribunal oral que llevará a cabo el debate.



La socióloga García Belsunce fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del Carmel, con medio cuerpo semisumergido en la bañera y su marido declaró siempre que él pensó que había sufrido un "accidente" y se había golpeado la cabeza con una viga y las canillas.



La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en el cráneo, cinco de los cuales penetraron y el sexto, "el pituto", le rebotó, con un arma calibre 38 largo que nunca apareció.



En un primer juicio, el viudo fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro en 2007 sólo por el "encubrimiento" y absuelto por el homicidio, pero en 2009 el Tribunal de Casación bonaerense lo condenó directamente a prisión perpetua como autor del crimen de su esposa.



Luego, siguieron numerosas apelaciones hasta la revisión total de la causa que realizó en 2016 una sala de Casación por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



El viudo estuvo preso seis años en la cárcel de Campana y luego obtuvo una prisión domiciliaria en febrero del 2015 al cumplir 70 años, que se extendió por casi dos años hasta que se le concedió la libertad, en diciembre de 2016.



En tanto, todavía quedan condenados por el encubrimiento del crimen Horacio García Belsunce y Juan Hurtig (hermano y hermanastro de María Marta, respectivamente); el médico Juan Gauvry Gordon y el vecino del country Sergio Binello, quienes fueron sometidos a juicio en 2011.

En aquel debate también fue condenado el cuñado de la víctima, Guillermo Bártoli, quien falleció en noviembre de 2014.



Por su parte, Pachelo -quien siempre se declaró inocente del crimen de María Marta- también permanece detenido por una serie de robos cometidos en abril de 2018 en el Tortugas de Pilar.



Además, el mes pasado, el ex vecino del Carmel fue condenado a dos años de prisión en suspenso, y otras cinco personas recibieron penas de hasta 4 años y medio de cárcel, todos acusados de vender drogas en fiestas VIP organizadas en quintas del conurbano bonaerense.