El juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce, cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, que tiene a Nicolás Pachelo como principal acusado continuará este lunes con testigos propuestos por la fiscalía tras un receso de dos semanas.



La audiencia tendrá lugar en los Tribunales de San Isidro, ubicados en Ituzaingó 340 de ese distrito, donde el fiscal Patricio Ferrari y sus colegas Andrés Quintana y Federico González presentarán más testimonios.



Los funcionarios judiciales habían anunciado que restan dos audiencias para terminar de exponer a todos sus testigos, por lo que, de ser así, fueron 30 jornadas sólo para testimonios de la parte acusadora en el marco de los juicios por el crimen de María Marta y por los robos en los countries que se le atribuyen a Pachelo, quien ya admitió haber cometido varios de ellos.

Apiroz Achával declaró el 16 de septiembre último junto a Santiago Asorey y Marco Cristiani, en el marco del tercer juicio por el crimen que tiene como principal acusado a Pachelo, a quien el Juzgado de Garantías de Tigre le rechazó la semana pasada el sobreseimiento definitivo en la causa en la que se lo investiga por la muerte de su padre, ocurrida en 1996 y que inicialmente fuer considerada como un suicidio.



Los tres hombres brindaron su testimonio ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, y recordaron que ese 27 de octubre de 2002, cuando tenían 14 años, vieron el partido de River y Boca en el Club House de Menores de Carmel y que, rápidamente, regresaron a sus hogares ya que los padres de Cristiani iban a llevar a Asorey a Capital Federal, donde residían.

María Marta García Belsunce fue asesinada el 27 de octubre de 2002.

Los testigos coincidieron en que, mientras caminaban, Pachelo los cruzó vestido de short y buzo oscuro con capucha y que, casi al instante, María Marta García Belsunce pasó a bordo de una bicicleta tipo playera en la misma dirección.



Al mostrar el trayecto que realizó esa tarde en un croquis del Carmel exhibido en una televisión frente al tribunal, Apiroz Achával señaló que hizo un camino más largo porque no quería cruzarse con Pachelo.



"No hice el camino más corto porque en esa época el señor Pachelo daba miedo y no me lo quería cruzar. Hice el camino más largo para no cruzarlo. Tenía 14 años, era bastante miedoso y no tenía mucho para defenderme", destacó.

En la misma sintonía, Asorey había dicho que en ese tiempo Apiroz Achával les confesó que había visto doblar a Pachelo en la misma dirección y recriminó las diferentes versiones que dio el imputado durante estas casi dos décadas.



La socióloga fue asesinada a balazos en la acabeza el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, de Pilar, aunque inicialmente se consideró que había sido víctima de un accidente doméstico.



Luego de varias declaraciones, 36 días después el fiscal de Pilar que instruyó la causa, Diego Molina, Pico ordenó exhumar el cuerpo para practicarle una autopsia, la que reveló que la mujer había sido asesinada de cinco balazos calibre .32 en su cabeza y que un sexto le rozó el cuero cabelludo.