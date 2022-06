Peritos de la Gendarmería Nacional encabezaron este miércoles en la ciudad de San Luis las tareas del primer día de reconstrucción de los sucesos que rodearon la desaparición la nena Guadalupe Belén Lucero, quien fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, cuando tenía 5 años.

Intervinieron también en los trabajos de recreación miembros del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), mientras que 200 efectivos de diferentes divisiones de la Policía provincial permanecieron a disposición por pedido del fiscal federal Cristian Rachid.

Las tareas conjuntas se desarrollaron en el barrio 544 Viviendas, en la zona sur de la capital puntana, donde fue vista por última vez en la tarde del 14 de junio de 2021 la nena, en momentos en que jugaba en la vereda de la casa de su tía en medio de un festejo de cumpleaños familiar.

.

El paso a paso de la reconstrucción

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a Télam que uno de los ejes es reconstruir la escena desde que la tía tomó la última fotografía de Guadalupe dentro de la vivienda, mientras se festejaba un cumpleaños familiar, hasta que su abuela reportó la desaparición de la niña en la puerta de la vivienda mientras jugaba con sus primos.

Además, revisar el recorrido de una joven con discapacidad que habría estado con la nena entre las 18.10 y las 18.55.

Según el testimonio de esta testigo, "unas personas en cuatro motos se habían llevado a Guadalupe cuando estaba jugando a la mancha en el descampado", cercano a la casa de la tía de la chica.

A eso se suma una imagen captada por una cámara de seguridad ubicada en un kiosco de la manzana H que tomó dos motos a las 18.52 que circulaban por la calle Tomás Cuello en dirección al boulevard Granadero Manuel Rosales, indicaron las fuentes.

Otra de las situaciones que los expertos buscan interpretar es la distancia y trazabilidad de los llantos que escucharon tres vecinos donde se celebraba el cumpleaños, con el objetivo de saber "con mayor precisión los horarios en los que fueron percibidos", se precisó.

Una de las movilizaciones con las que se pidieron la aparición con vida de Guadalupe (Archivo/Télam).

Por otro lado, los peritos estudiarán el trayecto que hizo un nene que andaba en bicicleta sobre la manzana K, quien en Cámara Gesell habría dicho que observó a una joven vestida de negro que caminaba mirando hacia el suelo y dando vueltas entre las cuatro esquinas aledañas al punto de la desaparición.



El chico refirió que la última vez que vio a Guadalupe fue detrás de un camión estacionado en la esquina de la calle Tomás Cuello, lo que se deberá cotejar con los recorridos efectuados por la joven con discapacidad para establecer la compatibilidad con su relato, añadieron las fuentes.

.



Con el objetivo de reducir la franja horaria en que sucedió la desaparición y establecer las distancias que podría haber recorrido por sus propios medios Guadalupe, se recreará el trayecto realizado por Yamila Cialone, la madre de la nena buscada, cuando se dirigió a avisarle a su ex pareja y padre de la chica, Eric Lucero, sobre la desaparición. Y lo mismo se hará con la actividad que la abuela de la menor, Silvia Domínguez, realizó luego de llamar a la Policía.

La reconstrucción fue dispuesta el pasado 14 de junio, a un año de la desaparición de Guadalupe, por el titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid; el fiscal federal Leonel Gómez Barbella; y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.



La nueva medida apunta a "contribuir con el esclarecimiento del hecho" y dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo, indicaron en un documento.

¿Qué dijo el padre de la nena desaparecida?

Eric Lucero, padre de Guadalupe, expresó en declaraciones a la prensa que mantiene la esperanza de que se logre la primera pista firme sobre el paradero de su hija, al tiempo que consideró que esta reconstrucción se tendría que haber hecho en el primer momento de la desaparición.

.



"La verdad que pasó mucho tiempo para que se logre hacer esta reconstrucción; uno tiene que tener fe de que con esto algo pueda surgir y que podamos tener, aunque sea, la primera pista para esclarecer todo lo que le sucedió a mi hija ese día" , manifestó Lucero.



Además, aclaró que desde la última vez que estuvo Gendarmería en San Luis por el hecho, en abril, no surgieron nuevas pistas.



"No hay nada nuevo, ni certero, seguimos con la misma incertidumbre de aquel terrible día que nos tocó a vivir con desaparición; sólo me mantiene vivo la esperanza de volver a ver con vida a mi hija", dijo el padre de Guadalupe.