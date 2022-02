Mavys Álvarez, conocida mediáticamente como "la novia cubana" de Diego Maradona, tomo mucha relevancia a fines del 2021. ¿El motivo? Dio detalles del tipo de relación que mantuvo y vivió con el histórico "Diez" de la Selección, siendo ella menor de edad.

Tras su aparición pública, Mavys no solo apuntó judicialmente contra Maradona sino también contra su entorno: Guillermo Coppola, Omar Suárez y Mariano Israelit. Sin embargo, la Justicia desestimó la denuncia de Álvarez.

Una foto tomada en Cuba donde Mavys Álvarez, Diego Maradona y Omar Suárez se encuentran posando.

"Quedan libres de imputación, ya que no puede haber un reproche penal contra los acusados", rezaba el escrito del Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, al que pudo tener acceso cronica.com.ar. Asimismo, se destacó: "No ha aparecido vinculación clara respecto a las específicas maniobras delictivas que recaen sobre la jurisdicción de V.S.".

"Ante ello, y más allá del curso que la investigación pudiera tomar, no insistirá la querella con la imputación de los nombrados, ante el presente caso de cosas", culminó. Tras recibir la noticia, Guillermo Coppola manifestó en Intrusos, por la pantalla de América: "La gran mayoría sabe quién es uno. Por eso me mantuve callado, no hablé, esperé que la Justicia actuara, que la chica declarara, que tenía todo su derecho de hacerlo cuando se le ocurriera, no critiqué los años que pasaron, absolutamente nada, simplemente respetar".

