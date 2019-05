El abogado, Ramiro Rúa que representa a tres de los seis imputados en el ataque contra el diputado nacional Héctor Olivares y su colaborador Miguel Yadón, quien murió como consecuencia de los disparos, aseguró que son inocentes y le cargó toda la responsabilidad a Juan José Navarro Cádiz (25), quien también es de la comunidad gitana y fue apresado este viernes en Uruguay junto a su madre.



De esta manera, el letrado aseguró que representará a Stefanía Fernández Cano (24), Luis Cano (65) y a Juan Jesús "El Gitano" Fernández (42), el dueño del Volskwagen Vento gris oscuro desde el cual partieron los disparos que asesinaron a Yadón y produjeron graves heridas a Olivares.



"Ellos no tienen absolutamente nada que ver, esperan que se esclarezca esto y que la persona que mató a Yadón tenga la pena de prisión perpetua", dijo en declaraciones a la prensa, tras lo cual vinculó directamente en el hecho a la persona "que se bajó del auto y se fue corriendo, Juan José Navarro Cádiz".



Rúa explicó que, de acuerdo con lo que le contó la esposa de "El Gitano" Fernández, él "en realidad fue engañado (por Navarro Cádiz) y llevado allí sin saber".



"Fue llevado al lugar pero no programó ningún hecho. Estaba visiblemente alcoholizado", agregó el letrado, quien aseguró que representará a sus defendidos en la indagatoria ante el juez Mariano Iturralde, a cargo del juzgado Criminal y Correccional 16.



Además dijo que su defendida Stefanía Fernández Cano "no conocía a Yadón ni tenía ningún tipo de vínculo con él".



"Para mí, 'El Gitano' Fernández es una víctima más, fue llevado engañado al lugar. Él no tenía ningún arma en su poder. La pistola la llevó la persona que disparó, que es también gitano pero no tiene nada que ver con él", dijo.