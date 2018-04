El jefe de la barra brava de All Boys, acusado de matar a un hincha durante una pelea ocurrida 13 días atrás, fue detenido en la zona de Transradio, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.



La detención del líder, del cual no se informó su identidad, se concretó luego de varios allanamientos realizados en el Club All Boys y también en varios domicilios de personas sospechadas de participar en el crimen.



El hecho ocurrió el 1° de abril último en medio de una discusión, que siguió con golpes de puño, entre el ahora detenido y otro hincha, de apellido Ojeda. Tras la pelea, el acusado agarró un arma de fuego y le disparó en la cabeza a Ojeda, provocándole la muerte.



Luego de lo sucedido, el Juzgado interviniente dispuso un pedido de captura nacional e internacional, constatándose, mediante las tareas investigativas, que el sospechoso estaba refugiado en el domicilio de su madre ubicado en la calle Pedro Coni al 3600 de Transradio.

Como resultado del operativo, además del arresto, se incautaron tres celulares, dos notebooks y el auto en el que se movilizaba el detenido, un Suzuki Fun color gris, el cual tenía pedido de secuestro activo.



El procedimiento fue llevado a cabo por el personal G.T.O de la Comisaría local, conjuntamente con efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.



Tramita la causa el Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 24.