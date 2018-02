Ivonne, madre del ladrón que apuñaló al turista estadounidense.

La madre del ladrón que murió baleado en el barrio porteño de La Boca tras el robo y apuñalamiento a un turista estadounidense, aseguró este viernes que el policía Luis Chocobar "le dio la pena de muerte" a su hijo y que por eso "tiene que ir a la cárcel y pagar" por sus actos.



Se trata de Ivonne Kukoc, madre de Pablo Kukoc (18), quien formuló esas declaraciones al canal C5N tras confirmarse el procesamiento de Chocobar (30), cuya causa fue recaratulada como "homicidio agravado por exceso en el cumplimiento del deber".



"Yo perdí en un instante a mi hijo, lo más valioso y lo más importante, él (por Chocobar) no permitió que lo juzgaran", manifestó.



En ese sentido, dijo que le resulta "muy doloroso que esta persona no decida decir 'voy a hacerme cargo de lo que hice porque soy un asesino, tengo que ir a la cárcel y pagar porque el chico murió', porque las personas que son delincuentes van a la cárcel".



"Si a mi hijo le hubieran dado la oportunidad de juzgarlo habría ido a la cárcel como un delincuente, pero él le dio la pena de muerte, ahora él pasa a ser un delincuente, y más allá de si uno piensa que estuvo bien o mal, hay una ley que dice que vos no podés matar a alguien así por la espalda", agregó.



En tanto, aclaró que "el Poder Judicial no tiene nada que ver con el Legislativo y el Ejecutivo", pero a pesar de eso manifestó tener "miedo" al pensar "que (el presidente, Mauricio) Macri se va a meter en esto y no va a dejar que la Justicia trabaje como tiene que trabajar".



"A mí no me suma ni me resta lo que va a pasar con Chocobar, me preocupa el futuro de los demás, porque si no estamos permitiendo que un policía asesine a chicos en la calle", concluyó.