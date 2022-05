Roberto Patricelli, el empresario aduanero detenido por el choque de Palermo donde murieron dos personas, viajaba con su hija y la hijastra. Así lo dijo Diego Olmedo, uno de sus dos abogados defensores constituidos en el expediente.

.

“Hoy es un panorama incierto hasta para el propio fiscal. El expediente se está formando con distintos condimentos. Sobre el test de alcoholemia, estaba en los parámetros de la ley de tránsito prácticamente. Estaba a un decimal, pero la regla permite establecer un margen de error. Me gustaría ver el análisis de sangre, que le extrajeron en el momento. Roberto me dijo que no había tomado nada. No había cenado todavía. Él iba a cenar con la hija y la hija de su mujer. No había tomado. No es que volvía de parranda, para nada”, aseguró el defensor que lo acompaña en la indagatoria.

.

La velocidad detectada por el CIJ es algo que no puede explicar por el momento.

Según fuentes del Ministerio de Salud, quedan dos víctimas internadas en hospitales porteños, con nueve heridos originalmente derivados a hospitales como el Pirovano, Fernández y Rivadavia.

En el Hospital Fernández aún quedan dos de los heridos internados, según confirman las mismas fuentes. Uno de ellos es un varón 25 años con traumatismo de cráneo leve, que incluye una fractura. Hoy será evaluado para realizar una cirugía.

.

Otro hombre de 39 años se encuentra en terapia intensiva con traumatismo de cráneo grave. Su estado es crítico.