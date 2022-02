En el marco de la investigación que se desarrolla en torno a la cocaína adulterada, que dejó un saldo de 24 muertos, Crónica HD accedió a audios exclusivos que darían cuenta del origen y abre el interrogatorio sobre el grado de responsabilidad que tiene en esta causa Joaquín Aquino (33), alías "El Paisa", uno de los narcos detenidos hasta el momento.

El audio exclusivo revela una charla de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, capo de la cocaína del conurbano, hoy sospechado de ser el dueño de la cocaína envenenada.

La grabación registró una conversación que "Mameluco", mantuvo con su hijo, desde la cárcel. Ambos están presos. El mayor en Rawson, en tanto el otro está detenido en Magdalena. La charla que mantienen da cuenta de cómo opera la banda narco.

Las ordenes son dadas desde adentro de la cárcel, las cuales luego son ejecutadas por quienes están afuera.

.

El audio exclusivo que da cuenta del modus operandi de los narcos

A: Salvaje, ¿Todo bien?

B: ¿Cómo andas papa?, te escucho bajo

A: Hola, ¿Cómo estás?

B: Todo bien, en la lucha

A: Si, si me dijo... ¿Cómo va el tema del recuento?

B: Bien, bien, yo ahora estoy esperando que terminen. ¿Vos me estás hablando de la jama (marihuana) o de la fina (cocaína)?

A: Fina, fina

B: No, porque me estaba hablando una señora que tiene la gente, tiene la casa, ¿viste? Pero no tiene las herramientas, y me dijo que cualquier cosita le avisara. Es bueno tenerlo tendido de la soga por cualquier cosa

A: Si, ahora lo voy a hablar con el El Salvaje

B: Porque esta señora estaba trabajando en otro armado, y ahora se separó y me dijo

A: Pero ya sabes todas las que pasamos con el otro armado, desastre

B: Claro, no, no, no, no más vale. Ahora yo voy a controlar la mercadería bolsita por bolsita para que no falte ninguno, y que no haya faltantes ni nada

A: Claro, si, si, y vamos a tener con la pi... en el o... a todos. Yo no estoy casado con nadie

B: Si, si, porque donde abandonaste un poquito cagaste, viste como es