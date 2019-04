Una pasajera de la línea 707 denunció en sus redes sociales que fue acosada en San Isidro por un colectivero de la empresa Micro Ómnibus General San Martín, interno 153. En Facebook, la joven publicó una imagen acompañada de un texto con detalles del escalofriante momento, que concluyó con el conductor suspendido.

"El 23 de abril por la noche alrededor de las 20 salí de trabajar y, como siempre, me tomé el 707 verde en Villa Adelina para llegar a casa. Luego de estar un largo rato en la parada, me subí a la primera unidad que vino y le pedí al chofer que me marcara pasaje 'Hasta Beccar'", señaló Oriana Maidana.

"Me miró, me guiñó el ojo y sonrió. A una cuadra y media de allí empezó a subir el volumen de la música, a bajar las luces y puso el cartel de 'Fuera de servicio'. El colectivo a todo esto iba vacío. El tipo puso unos lentos y posó la mirada en mí desde el espejo", continuó, en un estremecedor relato de Facebook. Pero la pesadilla no terminó ahí.

"Esa reacción me puso muy incómoda, por lo que decidí bajar después de hacer cinco cuadras. Me paré de donde estaba sentada y no dudé en tocar el timbre: una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Lo único que hizo fue reírse", indicó y agregó: "Me acerqué a él, le dije que necesitaba irme. Pero me miró, no me dijo nada y yo entré en pánico".

Fue una mujer, que pasaba por allí en bicicleta, quien divisó lo ocurrido y decidió ayudarla: "Ella me vio después de que yo golpeara los vidrios y gritaba sin parar. En ese momento fue lo único que atiné a hacer porque cuando creía tener las fuerzas para hacerlo se me paralizó el cuerpo. No tenía voz y no paraba de llorar", comentó.

"Luego de todo esto me abrió la puerta, me dijo casi con un tono sobrador: ´Apa, tan rápido te vinieron a buscar´ y siguió su camino. Yo bajé muy shockeada, angustiada por la situación, por lo que la señora que me socorrió me trató muy bien, me asistió y fue a pedirle por favor a otro testigo que estaba en auto con dos chicas si podía seguir al colectivo para tomarle la patente y el número de interno", continuó.

La denuncia quedó radicada en la comisaría más cercana: "Como no fue abuso, sólo se llevó a cabo una investigación. Esta persona fue sacada de su servicio por una semana y, seguramente, ya esté manejando el transporte público como si nada. Voy por lo legal, para que la empresa se haga cargo ya que es la única responsable en tomar gente que no está capacitada para esto. Gracias a los testigos que estuvieron en ese momento porque sin ellos la historia hubiese sido otra", finalizó la joven.

Tras lo ocurrido, el responsable de Recursos Humanos de la firma confirmó que el conductor fue separado de su cargo hasta que se esclarezca la situación, pero no confirmó su despido pese a la denuncia de la mujer y de los testigos. "Es la primera vez que tenemos un caso como este. No podemos tener a una persona con este tipo de características que no está representando en la calle lo que pensamos", concluyó el vocero.