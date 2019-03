Ocho ex comisarios de la Policía Bonaerense fueron condenados a penas de entre 3 y 5 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos, acusados de haber conformado una red de recaudación y distribución de dinero ilegal, descubierta hace tres años con el hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental de la capital provincial.

En la misma sentencia, leída este miércoles en los tribunales platenses, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Plata absolvió al noveno ex comisario bonaerense que había llegado a debate.

Por unanimidad, los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali condenaron al ex jefe de la Departamental La Plata, Darío Marcelo Camerini, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, más dos años por el delito de recepción de dádivas y asociación ilícita.



El tribunal le imputó el mismo delito al ex comisario Rodolfo Daniel Carballo, que se desempeñaba como segundo de Camerini, y lo condenó a 4 años y 10 meses de prisión, mientras que al ex comisario Ariel René Huck, jefe de calle de la Departamental, le aplicaron 3 años y 6 meses de prisión. También fue condenado por esos delitos a 4 años y medio de prisión el ex secretario, Walter Skramowsky.

En tanto, los jueces condenaron por los delitos de entrega de dádivas y asociación ilícita a cuatro ex comisarios que se desempeñaban al frente de comisarías: se trata del ex titular de la comisaría segunda, Sebastián Velazquez, condenado a 3 años y 8 meses de prisión; el de Los Hornos, Sebastián Cuenca, a 4 años de prisión el de Villa Elisa, Raúl Frare, a 3 años y 4 meses de prisión y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz, a tres años y seis meses.

El tribunal resolvió además absolver al ex comisario de la seccional cuarta, Juan Miguel Retamozzo, que había llegado libre al juicio oral.



En la causa también estuvo detenido el ex comisario Federico Máximo Jurado, que fue hallado muerto en enero del 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense.

En el fallo, los magistrados consideraron probado que entre diciembre del 2015 y marzo del 2016, "un grupo conformado por al menos siete policías integraron una asociación ilícita con el propósito de cometer delitos en perjuicio de distintas personas del ámbito de dicha jefatura".

Los jueces explicaron que "la entrega de dinero se hacía de un modo predeterminado y clandestino" y consignaron que "los envíos fueron encontrados en una única oportunidad, todos juntos en un único cajón", en relación a los 36 sobres con más de 153 mil pesos hallados en la departamental de La Plata el 1º de abril de 2016.