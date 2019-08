Un hombre fue condenado este miércoles en Jujuy a 20 años de prisión por atacar a tres ex parejas, y a una menor de edad, hija de una de las víctimas, según resolvió el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Jujuy.



Se trata de Pablo Emanuel Mamaní Luzcubir, quien fue encontrado por unanimidad de los jueces Claudia Sadir, Luis Kamada y Alejandra Tolaba, como "autor material y responsable" de las calificaciones legales que le fueron imputadas.



Los delitos, que figuran en cuatro expedientes, van de lesiones leves hasta tentativa de homicidio por hechos ocurridos en San Salvador de Jujuy entre agosto de 2013 y septiembre de 2017.



La condena coincidió con el pedido realizado por la fiscalía, a cargo de Alejandro Bossatti, mientras que la defensa, llevada adelante por Luis Bóveda, había solicitado la absolución del imputado en el expediente principal y 2 años prisión por el resto de los expedientes.



De acuerdo con la primera causa, Mamaní Luzcubir fue condenado por "homicidio calificado por la calidad de la víctima y violencia de género en grado de tentativa", a raíz de un hecho ocurrido el 20 de septiembre de 2017.



En dicha fecha, Romina Castro, ex pareja del hombre, ingresaba a su departamento cuando, según denunció, Mamaní Luzcubir se presentó con un revolver en su mano y, tras hablarle, comenzó a disparar contra ella, impactando un primer proyectil en su mejilla derecha.



Seguidamente, el acusado le disparó en el brazo derecho, ocasionando que ésta caiga al suelo, y prosiguieron otros proyectiles y dos de ellos impactaron en la espalda de la víctima.



En una segunda causa abierta, la misma víctima denunció un hecho ocurrido el 21 de abril de 2017, cuando subiendo por las escaleras del edificio donde vivía fue sorprendida por el agresor, quien avanzó hacia ella con una navaja tipo cortaplumas en una de sus manos.



Según lo relatado, el acusado le realizó cortes en la cabeza provocándole una lesión en la cara, por lo que la calificación legal fue lesiones leves agravadas por el vínculo y la violencia de género.



La tercera acusación se originó en un hecho acaecido el 3 de enero de 2017, en el domicilio de otra ex

pareja del imputado, por el que la calificación legal fue lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género y amenazas agravadas por uso de armas y daños.



En la vivienda de la víctima, con el consentimiento de ella, observó que la tablet de su hija tenía la pantalla rajada, motivo por el cual habría comenzado a los gritos a recriminar e insultar a la menor, propinándole luego golpes tanto a ella como a la madre.



El condenado también se habría acercado a la mujer con un cuchillo con intenciones de atacarla, y si bien ésta se defendió con una frazada, llegó a lastimarla en la muñeca de la mano izquierda. Durante el episodio también tomó del cuello a su hija, lastimándole el brazo derecho.

El último expediente por el que Mamaní Luzcubir fue enjuiciado, fue por un hecho del 16 de agosto de 2013, cuando otra ex pareja del mencionado, Selva Laura Alencenovich, salía de su vivienda, en el barrio Alto Comedero.



En dicho momento, se le presentó el acusado a bordo de una motocicleta, manifestándole que si no subía le pasaría algo a su hija, ante lo cual la mujer obedeció y subió al rodado.

De allí la llevó a una casa de hospedaje, donde la comenzó a agredir verbalmente, la empujó sobre la cama y comenzó a golpearla con sus puños en el rostro y la cabeza, para luego tomar la almohada y colocársela en la cara, impidiendo que la víctima gritara y respirara con normalidad.



Dicho hecho fue calificado como lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas.