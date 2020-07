Al cumplirse los plazos legales, el juez Carlos Narvarte resolvió el procesamiento con prisión preventiva para tres de los cuatro acusados por el crimen del empresario Fabián Gutiérrez, en El Calafate. En exclusivo, La Opinión Austral accedió a las imágenes que prueban que uno de los hermanos Zaeta intentó encubrir al otro, apenas horas después del asesinato.

Cerca de las cuatro de la tarde de este sábado, Facundo Gómez (20), Agustín Zaeta (23), Facundo Zaeta (19) y Pedro Monzón (18) fueron trasladados al Juzgado ubicadas en la calle Formenti al 60, de la ciudad de los Hielos Eternos, para conocer su suerte procesal.

Junto a sus abogados, los detenidos escucharon al juez. Tres de ellos fueron procesados con prisión preventiva por el delito de “homicidio doblemente agravado por criminis causae y alevosía", mientras que Agustín Zaeta, el hermano de Facundo, recuperó su libertad tras dictarle la falta de mérito.

Narvarte dispuso que Agustín fuera liberado, pero de igual manera continuará ligado a la causa. Por ahora, el magistrado le dispuso medidas cautelares contra él: no podrá salir de la ciudad sin un permiso especial y, durante los próximos dos meses, deberá fijar domicilio en el Juzgado o en alguna comisaría.

Es que ninguna de las declaraciones de los otros acusados ubicaban al mayor de los Zaeta en tiempo y espacio en la casa de Gutiérrez al momento del hecho, así como tampoco las cámaras daban cuenta de su presencia en su morada. Él sólo estaba investigado por ayudar a esconder evidencia del caso. La Justicia permite el encubrimiento cuando hay nexos familiares hasta el cuarto grado sanguíneo.

Las sábanas con sangre que intentó esconder Agustín Zaeta ( La Opinión Austral).

Aunque el procesamiento fue firmado por Narvarte, el mismo no está firme. En los próximos días, luego de analizar el escrito, los abogados defensores presentarán apelaciones con el fin de deslegitimar lo evaluado por el juez.

En una conferencia de prensa posterior a dar a conocer el procesamiento, Narvarte indicó: “El caso está resuelto en un 90%".

Por estas horas no se resolvió la autoría o co-autoría en el caso, pero el magistrado aseveró que Facundo Zaeta “sería el primero que llega a la casa de Gutiérrez, el otro llegaría más tarde (aunque no supo decir quién), al ser descubiertos sobre este caso de robo, hubo una heteroagresión”. Para Narvarte, “sería Facundo Zaeta (el que ahorcó a Gutiérrez), de igual manera todos han colaborado para terminar con la vida" del ex secretario de los Kirchner.

.

Pese a que se dictó el procesamiento y todavía no está firme, el juez señaló: “El móvil es económico, los acusados sabían que Gutiérrez manejaba dinero, luego por equis razón, él logra reconocer a uno de los imputados y lo que ellos deciden es terminar con la vida de la víctima”.

“Estos son los responsables del delito”, aseguró tajante el juez. “No encontramos los 90 mil pesos que dijeron haber robado, pero encontramos el televisor, el equipo de música y los habanos”, dijo.

Por su lado, Lucio Giordano, a cargo de la querella de la causa, adelantó que con el procesamiento: “Queda claro el móvil económico, despejando cualquier otra hipótesis. Es la que teníamos desde el principio, donde el delito fue organizado, que hubo premeditación, de igual manera, esto recién empieza”.

El cuerpo de Gutiérrez todavía no fue entregado a sus familiares para que lo sepulten. Todavía está en la morgue, ya que alguna de las partes puede llegar a pedir nuevas medidas tras la autopsia. “Solamente tenemos un certificado de defunción provisorio” indicó Giordano.

Facundo Gómez fue acusado de planear el robo ( La Opinión Austral)

Dos de las tres declaraciones de los acusados indican que fue Facundo Zaeta quien ahorcó a Gutiérrez hasta la muerte. Según él, Facundo Gómez fue quien terminó con la vida del empresario cuando éste se trataba de escapar de su calvario.

Como las versiones de los detenidos son completamente contrapuestas, el juez Narvarte no descarta la posibilidad de que ambos sean enfrentados en los próximos días en un careo para poder atar algunos cabos sueltos. Tanto Monzón como Zaeta señalaron a Gómez como quien le da el piedrazo en la cabeza al empresario.

.

Monzón y Gómez fueron alojados en la Primera, mientras que Zaeta fue trasladado a la Seccional Segunda. Por cuestiones de espacio, ahora el Servicio Penitenciario Provincial, analiza un posible traslado a otra localidad.

Tal como lo informó La Opinión Austral, Gómez le dio un papelito a Monzón cuando estaban en la celda. En el mismo Gómez indica: “Lo mata (Zaeta) porque se escapa, nunca lo tocamos, ni vos ni yo”. Este papel fue entregado por Monzón al juez, dando cuenta de la coartada que su amigo quería usar para desligarse del homicidio.

Esto podría jugarle una mala pasada a Monzón, quien declaró tres veces ante el juez Narvarte y en todas ellas cambió su relato.

Pedro Monzón declaró ya tres veces ante el juez ( La Opinión Austral).

Las plantas

El día que encontraron el cuerpo de Gutiérrez enterrado en la casa del barrio Aeropuerto Viejo, la sorpresa de la Policía tuvo lugar en el interior de la misma cuando encontró una plantación de marihuana.

Unas diez plantas de cannabis de un poco más de un metro fueron secuestradas por la Dirección de Investigaciones y, en un principio, pensaba que la investigación de Narvarte podría caerse y que la causa quedara en manos de la Justicia Federal.

La plantación de marihuana ( La Opinión Austral).

Esto fue desestimado y, con el procesamiento de tres de los acusados de la jornada de este sábado, también abrieron una causa paralela por la tenencia de las plantas de marihuana.

Según adelantó el juez Narvarte en la conferencia de prensa, se declaró incompetente en cuanto a los delitos y elevará las actuaciones por esa causa a la Justicia Federal de Río Gallegos. A partir de allí, el magistrado local podrá comenzar con las averiguaciones para establecer si las plantas eran para consumo personal o si las flores estaban destinadas a ser comercializadas en la ciudad de El Calafate.

.

El empresario Gutiérrez fue hallado enterrado y envuelto en una sábana el sábado 4 de julio en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves anterior.

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió por "asfixia mecánica" y que había recibido golpes en la cabeza y en el cuerpo y tres puntazos en la zona del cuello.