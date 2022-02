En las últimas horas, la actriz argentina Thelma Fardin publicó un video en su cuenta de instagram informando la anulación de su juicio contra el también actor Juan Darthés, en el que lo acusa por haberla violado en mayo de 2009 en Managua , Nicaragua durante una gira de la tira infantil Patito Feo en la que ambos actuaban. Tras la decisión del Tribunal Superior , el juicio debe arrancar de cero.

Fernando Burlando , abogado de Darthes, explicó las razones por las cuales la Justicia tomó esa decisión y cómo seguirá la causa a partir de ahora: “El juez que estaba a cargo no puede tocar un papel hasta que decidió la Justicia”, advertir, explicando que el magistrado fue declarado incompetente por el juez superior.

“Todo esto también lo perjudica a él, y perjudica a todos. Alguna de las partes puede apelar y debe resolver el Tribunal Superior, la Cámara de San Pablo, que se toma su tiempo” , dijo el letrado en declaraciones al programa Intratables y aseguró que la imprevista decisión judicial genera “impaciencia” tanto en la acusada como en el acusado debido a que el juicio debe volver a comenzar.

Al momento del abuso denunciado por Fardín, el actor tenía 45 años y ella 16. Si bien Darthes siempre negó rotundamente los hechos y difamó a la joven, tras realizó la denuncia se profugó a Brasil, donde está radicado hasta el día de hoy con su familiar

“Juan estaba con mucha expectativa por algunas cosas que ocurrieron durante las audiencias y que pusieron blanco sobre negro. Por eso creo que debe estar bastante angustiado porque le tocaba ahora participar del juicio a él y su esposa”, completó Burlando.

El descargo de Thelma tras la anulación del juicio a Juan Darthés

En un video de dos minutos, la ex actriz de Patito Feo no sólo explicó el estado actual de la causa y cómo sigue todo de ahora en más, sino que dejó en claro que continuará insistiendo para que la verdad salga a la luz y el actor sea juzgado como corresponde: “Esto no se termina acá, estoy cansada pero no vencida”, advirtió.

La joven se mostró totalmente sorprendida e indignada por el accionar del Tribunal Superior: “¿Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que sobre en un juicio que, ya estaba iniciado y en su etapa final, pase esto? Evidentemente lo que no quieren es que se juzgue porque es tan contundente la prueba que lo único que quieren es evitar la Justicia”, aseveró en el material.

Y continuó: “Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes que dicen que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, y si no iremos a la Justicia local”, aseguró la defendida por el abogado Martín Arias Duval.

El primer video de Thelma Fardin denunciando la violación

“Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que unos meses atrás escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí”, contó la actriz en el primer material donde sacó a la luz todo lo ocurrido. "Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección”, relató para luego dar detalles de la violación de la que denuncia ser víctima.