Sofía, es una chica de 16 que va al Instituto Nuestra Señora de la Paz. Su madre, Mariela Mosqueda, va a buscarla todos los días a la escuela, y tienen una relación muy estrecha.

Este martes, antes de ir a buscar a su hija, Mariela recibió un mensaje de su sobrina y su hija casi de manera simultánea. "Me di cuenta que algo pasaba algo en el colegio. Al instante me manda un audio que nunca termine de escuchar, porque salí corriendo para la escuela" relata la madre en exclusivo con Crónica.

A llegar, la madre de Sofía, encontró a su hija llorando, rodeada de sus amigas y con cara pálida. Al no poder hablar de los nervios, sus compañeras le dijeron que "el profesor de economía la había encerrado en un aula y la había querido tocar".

Su madre, fue casi como una furia pidiendo hablar con un directivo o con alguien de la escuela: "Me plantearon que Sofía tuvo un episodio, que la habían escuchado, pero ahora tenían que escuchar al profesor porque quizás hubo un mal entendido". Mariela, casi estupefacta les advirtió que "nada, pero nada, justificaba que haya encerrado y tocado a mi hija".

Al pasar las horas y más calmada, la hija relató a su madre la situación: "Ella venía del recreo, y a eso de las 15.10, una de sus amigas entra al aula donde este profesor tenía que dar clase, él les dijo si no querían pasar pero ellas le dicen que no porque no era el aula de ellas". En ese instante, el profesor se acerca a Sofía y le empieza a "tocar y refregar el brazo diciéndole que pase que nadie se iba a enterar".

"Tengo que ir a clase. Quedate tranquila, nadie se va a enterar que estás acá". Sofía, se va caminando y cuando se da vuelta su amiga no estaba. "Este profesor la había metido en el aula a la fuerza agarrándole los brazos y le dijo 'quedate acá que si sabe que estás acá va a volver'" cuenta la madre.

Sofía entró a buscar a su amiga, se metió al aula y el profesor le cerró la puerta. "No las dejaba salir y le decía 'quédense tranquilas que nadie se va a enterar chicas. Queremos salir, tenemos clase' le respondían las chicas" según cuenta la madre.

Finalmente, el profesor abrió la puerta para dejar salir a las chicas, pero solo dejó salir a la amiga, dejándola a ella encerrada con él. "La amiga desde afuera, golpeaba la puerta pidiéndole que la deje salir a Sofía, entonces cedió" comenta la madre.

"Antes de este episodio, un día que tuvo clases con él porque tenía una prueba, le fue a hacer una pregunta al profesor, y el este que vio que tenía una bufanda le dice '¿qué tenés frío?' y le tocaba las mejillas, y de a poco le iba bajando la mano por el cuello" agrega la madre. Sofía no sabía como decirle que lo deje sin sentir vergüenza. "Eso se lo hizo varias veces, le metía la mano en la bufanda y le decía '¿qué tenés un chupón? Tenés un chupón'".

Según la escuela, que no quiso dar su versión a este medio, el profesor tiene 48 horas para hacer su descargo.