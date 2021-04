Por Melanie Berardi

"No haría absolutamente nada en contra de mi mujer", insistió Rubén Carrazzone ante Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, a cargo del juicio que comenzó el miércoles. El abogado está acusado del femicidio de su esposa Stella Maris Sequeira (58), quien sigue desaparecida desde hace 4 años y 3 meses. "No tenemos ninguna esperanza de encontrar su cuerpo, pero sí de una condena a perpetua para Carrazzone", afirmó a cronica.com.ar la letrada Raquel Hermida Leyenda, que representa a la hija de la mujer.

El juicio será "un proceso largo y no faltará nadie", indicó la abogada. Para la familia de Stella, ella fue víctima de "un femicidio absolutamente premeditado y realizado entre varias personas", siguió, entre quienes estarían involucrados un reconocido embalsamador de animales y una amante de Carrazzone.

Pese a que nunca encontraron el cadáver, el marido llegó preso al debate con cargos por "homicidio doblemente calificado por haberse cometido sobre su pareja conviviente y mediando un contexto de violencia de género y de falsa denuncia".

"Jamás hubo un hecho de violencia en la pareja. Sí algún hecho de tinte menor que no recuerdo (…) Mi mujer ha desaparecido, sigue desaparecida y nadie me ha podido decir qué pasó con ella", dijo Carrazzone en su primera parte de la indagatoria, que duró poco más de una hora hasta que el tribunal dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.

En todo momento, él hablo de ella en tiempo presente, con apodos como "Stellita" o "Pochita". "Sólo tengo agradecimiento, la adoro. Fue ella quien me hizo progresar mucho como abogado y como persona", afirmó. Y agregó: "Siempre he respetado las libertades de Stellita. No hay ni una sola prueba científica que compruebe lo contrario. Son todas meras especulaciones".

El día que desapareció "Stellita"

Según Carrazzone, su mujer, quien tenía una vida social "sumamente activa", tenía previsto "salir con amigas" el día que desapareció, el 29 de diciembre de 2016; y que, al día siguiente, el 30, iba a reunirse con otra gente en una parrilla de la localidad de Uribelarrea. Recién esa noche, sintió que "estaba ante un problema" al no saber de ella.

"Desde entonces no paré de buscarla", aseguró el abogado, quien narró cómo fue esa búsqueda y en dónde, hasta que el 1 de enero de 2017 decidió hacer la denuncia. "No tardé un montón de tiempo en hacer la denuncia para ganar tiempo", aclaró, al tiempo que recordó que en ese momento él ya había alertado de lo ocurrido a la familia de su esposa.

Para Hermida Leyenda, abogada de Solange, hija de Stella, ese 29 de diciembre ocurrió una discusión que terminó de la peor manera. "Tenemos testigos que certifican que Stella tomó conocimiento y confirmó que él estaba en pareja con su amiga y socia (Lourdes Oliveira, también citada a atestiguar en el juicio)", explicó.

Y agregó: "Ella le dijo a una amiga que ese día iba a cortar la relación. También tenemos testigos que la vieron llorando ese día y después, nunca más".

"Él dice que desapareció pero sin sus cosas. Sin documento, sin plata, sin zapatos, sin nada. Ni el auto se llevó porque estaba ahí", sostuvo la abogada.

Carrazzone, por su parte, detalló en su exposición que recibió dos llamados a su teléfono celular que dieron inicio a la denuncia por "secuestro extorsivo" y en este punto, negó haberle pedido "ayuda" a Miguel Ángel Franco (58) –quien estuvo detenido en la causa y luego fue sobreseído- para "simular" un caso de ese tipo.

La exposición de Carrazzone también tuvo cuestionamientos a Hermida Leyenda y al Ministerio Público Fiscal, a los que calificó de "inmorales" y "mentirosos".

"Las amenazas y agresiones de Carrazzone están en toda la causa. Tiene una obsesión personal conmigo. En la declaración me nombró 22 veces, de las cuales sólo 7 lo hace con mi cargo y 15 con nombre y apellido", contabilizó Hermida Leyenda, quien aseguró que la principal preocupación sobre el juicio es "la seguridad".

¿Dónde está el cuerpo de Stella Maris Sequeira?

Para la familia, la mujer fue víctima "un femicidio absolutamente premeditado y realizado entre varias personas". "En la primera instancia de instrucción intentaron averiguar quién era realmente el que había ayudado a Carrazzone a ayudar el cuerpo. En la declaración del abogado lo que queda claro es que Óscar Silvestre León (conocido como "El Jíbaro de Las Pampas") acompañó a Carrazzone todo el 30 y 31 de diciembre", explicó Hermida Leyenda.

De esta manera, León es "el testigo clave" de la querella, sobre todo por sus conocimientos para el tratamiento de cadáveres: "En los años '70, León era un conocido con embalsamador de animales. Luego él mismo dio a conocer una técnica para reducir. Él mismo asegura que pueda reducir la cabeza de un león en un gato. Evidentemente, cuando habla de cabezas se refiere a la parte más díficil del cuerpo. A lo mejor Stella puedo ser reducida en un primer momento y luego trasladada", sostuvo la abogada.

Otra hipótesis sobre dónde podría estar el cuerpo es un viaje que hizo Carrazzone durante el 30 de diciembre: "Dice que fue hasta Saladillo a probar un auto y ahí hay una cría de cerdos, así que habría la posibilidad de que se la haya llevado. Carrazzone tuvo causas similares con cuerpos comidos por esos animales y conoce del tema".

"No tenemos ninguna esperanza de encontrar su cuerpo, pero sí de una condena a perpetua para Carrazzone", indicó Hermida Leyenda e insistió: "Queda claro que esto es un femicidio absolutamente premeditado y realizado entre varias personas".