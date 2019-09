Este miércoles, se viralizó en redes sociales la desgarradora publicación escrita por Belén Escobar, la hermana de Alfredo Emilio Escobar, uno de los acusados por el femicidio de Cielo López, a quién hallaron descuartizada el domingo último en Plottier.

A través de su perfil de Facebook, la joven mostró su indignación por el hecho del que se lo acusa a su hermano, quien fue detenido por efectivos policiales durante un allanamiento en la casa que compartía con sus papás este martes.

“Pensar que te amaba con todo mi corazón y ahora enterarme que no sos la persona que creía es tan doloroso. Te llevaste la vida de una chica inocente y dulce y eso no tiene perdón! Para mi ya no existís mas! Hermano? Como te puedo llamar hermano despues de esto? No existís mas para mi”, afirmó Belén en su posteo.

LEÉ TAMBIÉN: Descuartizaron a piba de 18 años y la tiraron a un río en Neuquén

Además, Escobar deseó a su hermano que “no encuentre consuelo” y advirtió que quiere que reciba “todo el peso de la ley”.

El posteo escrito por Belén Escobar.

“Destruiste 2 familias!! La de cielo que no tenia culpa de nada y mi familia. Un pueblo entero!!! Te odio con toda mi alma!! Justicia por Cielo, descansa en paz reina que tu asesino va a pagar por todo lo que te hizo”, continuó la muchacha en una carta abierta.

“Vola alto bonita y que dios te de la paz que no tuviste en ese horroroso momento. Cielo solo puedo pedirte perdón por no haberme dado cuenta antes del monstruo que tenia tan cerca. Se me parte el alma”, concluyó Belén en su publicación.

LEÉ TAMBIÉN: Imputaron al acusado de asesinar y descuartizar a Cielo López

Escobar también curso sus estudios secundarios en el CPEM 8, donde Cielo asistía al colegio nocturno, y donde fue vista por última vez el jueves pasado a la noche. También, se conoció que en la actualidad está desempleado.