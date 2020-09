Los vecinos de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez se conmocionaron este lunes con la noticia del femicidio de Ludmila Pretti, la adolescente de 14 años que fue hallada asesinada en una casa de ese distrito. Con carteles y al grito de "¡Justicia por Ludmila!", decenas de personas se movilizaron a la puerta de la seccional policial.

El padre de la víctima fue quien ecabezó la marcha que comenzó a las 13, en la esquina de las avenidas General San Martín y Nemesio Álvarez, frente a Plaza Libertad, para que detengan al principal sospechoso del asesinato de la joven.

La joven había ido a una fiesta con sus amigos y no volvió a la casa. (Crónica/Ruben Paredes)

Ludmila había asistido a una fiesta con amigos por la noche, y nunca regresó a su casa. Su padre la esperaba para comer un asado, pero al no tener noticias de ella, comenzó la búsqueda que terminó en el escenario menos pensado. El hallazgo de su cadáver.

En diálogo con Crónica HD, la tía dio desgarradoras declaraciones donde contó la cronología del sucedo. "Ella fue a una fiesta con amigos en una casa alquilada y a las 8 de la mañana no volvió", indicó. "Mi hermano la estaba esperando para almorzar. Al no tener noticias de ella, comenzó a preguntarle a cada uno de sus amigos si sabía algo, pero cada uno tenía una versión diferente", dijo.

El sospechoso fue a declarar a la comisaría pero no tenía documentos. (Crónica/Ruben Paredes)

E insistió: "Nosotros pensamos que era una travesura, como que se había ido con algún noviecito".

Al no tener respuestas sobre el paradero de Ludmila, hizo la denuncia policial. El principal sospechoso, Cristian Adrián Jérez, de 19 años, había ido a declarar a la seccional pero como "no tenía documentos" no pudo hacerlo y volvió a su vivienda a "buscarlos". Pero inmediatamente se dio a la fuga.

Decenes de jóvenes salieron a manifestarse pidiendo justicia por Ludmila. (Crónica/Ruben Paredes)

El acusado había recibido durante la tarde al papá de la víctima y le había manifestado que "no la vio" y hasta le ofreció "entrar a la casa a verificar lo que estaba diciendo", manifestó la mujer, pero el padre de Ludmila le creyó. Horas más tarde, la señal de GPS indicaba que Pretti estaba en esa misma vivienda.

"Mi hermano entró a la vivienda y no lo vió. Comenzó a revolver todo y encontró a mi sobrina abajo de una cama, adentro de una bolsa", lamentó. "Era su unica hija mujer, a mi hermano le sacaron la vida", cerró.