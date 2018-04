Un ginecólogo de 75 años, a quien una paciente acusa de haberla violado, fue detenido en su casa de Necochea, donde también funciona su consultorio, y la justicia de esa ciudad bonaerense le tomará declaración, informaron fuentes policiales.



Según consta en la denuncia que hizo la mujer, de 27 años, la violación se habría producido el 8 de marzo pasado, durante una visita de rutina.



"El médico me anestesió y cuando me desperté estaba encima mío y tenía la sensación como que había tenido relaciones sexuales", dijo la mujer.



La víctima radicó la denuncia en la comisaría de la mujer y a partir de ahí personal médico de la Delegación de Policía Científica y de la Delegación de Investigaciones de ésa ciudad pusieron en marcha los protocolos de casos de abusos sexuales y de contención a la víctima.



La DDI de Necochea procedió a realizar un allanamiento en la casa y consultorio del profesional- cuya identidad y domicilio no trascendió- donde se secuestró documentación, la historia clínica de la víctima, varios frascos de anestesia, seis armas de fuego y municiones, indicó la policía.

Armas encontradas en el allanamiento.

Entre las armas secuestradas, figuran un revólver calibre 22 largo, otro calibre 38, una pistola calibre 22 largo, una carabina calibre 22 y dos pistolones, además de municiones.

Parte de los medicamentos secuestrados.

La investigación quedó a cargo del fiscal Eduardo Nuñez de ese departamento judicial, quien en las próximas horas le tomará declaración al acusado. El médico continuará detenido al menos hasta que declare, indicaron voceros.