Un peluquero que había sido escrachado durante una manifestación realizada el miércoles último en uno de sus locales del barrio porteño de Devoto'>Villa Devoto fue detenido en la localidad bonaerense de Santos Lugares acusado de haber abusado sexualmente de cinco adolescentes y de comercializar imágenes de menores de edad con fines sexuales, informaron este viernes fuentes policiales.



Se trata de Daniel Moronta, quien fue capturado anoche en su domicilio de dicha localidad del partido de Tres de Febrero, en el noroeste del Gran Buenos Aires, en un operativo realizado por efectivos de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina (PFA).



Voceros policiales informaron que Moronta comenzó a ser investigado a mediados del año pasado, luego de que dos adolescentes denunciaran haber sido vulneradas y engañadas por el peluquero.



Según las víctimas, el hombre les ofrecía la oportunidad de convertirse en modelos en una productora reconocida, donde cobrarían en dólares y podrían realizar viajes al exterior.

.



De este modo, Moronta obtuvo la confianza de sus víctimas, a las que luego llevó a su departamento, donde realizaba fotos y videos sexuales con las adolescentes, a quienes obligaba a quedarse en ropa interior y luego abusaba de ellas, informaron fuentes policiales.



Por este denuncia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó el año pasado tres allanamientos en sus locales y en su domicilio, donde aprehendió al peluquero y secuestró la totalidad de los elementos informáticos que contenían almacenamiento digital.



Sin embargo, en esa ocasión, el hombre fue liberado poco después.



Pero a mediados de este año otras tres adolescentes denunciaron haber sido víctimas de Moronta, bajo el mismo modus operandi, añadieron los informantes.



A raíz de ello, se le dio intervención en la investigación a la PFA, cuyos efectivos pudieron dar con el paradero del peluquero, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

.



Finalmente, el Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de San Martín ordenó allanar la vivienda, en la que además se secuestró el teléfono celular del hombre, quien al momento de ser llevado esposado al patrullero recibió insultos por parte de personas que aguardaban en la puerta del domicilio.



En ese sentido, familiares, amigos y conocidos de las víctimas se habían concentrado el pasado miércoles frente a uno de los comercios del acusado, en el barrio porteño de Villa Devoto, para reclamar a la Justicia que agilizara la investigación y ordenara la detención del estilista.

Familiares y amigos de las víctimas se manifestaron en la puerta de la peluqueria del acusado.



Astrid, una amiga de una de las víctimas, explicó a los medios que decidieron manifestarse "para que la Justicia condene a este señor y para que los vecinos del barrio se enteren de a quién tienen al lado".

.



"No queremos que él siga trabajando de esta manera tan impune, subiendo fotos a sus redes sociales, cuando le arruinó la vida a un montón de chicas, decidimos que no nos vamos a callar y que lo vamos a seguir a donde sea, para que no esté tranquilo", agregó.



Interviene en la causa, calificada legalmente como “corrupción de menores agravada, rapto agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y producción de material pornográfico”, la fiscal Vanesa Leggio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 de San Martín.