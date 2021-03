Una mujer insultó y le arrojó parte de la mercadería de un almacén a una empleada haitiana, en un claro hecho de violencia y xenofobia contra la cajera, quien debió llamar a la policía luego de que fuese agredida y amenazada.

El hecho ocurrió este viernes en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en un local de la calle Maipú al 1200, en donde la agresora discutió con la empleada del almacén, la insultó, la trató de manera xenófoba y le tiró mercadería al piso.

Segundos más tarde, la mujer le arrojó botellas y envases a la cajera, mientras la amenazaba. Tras la agresión, la victima le arrojó una botella a la agresora cuando salía y, diciendole que casi le pega a su hijo, la clienta entró nuevamente el local y continuó insultándola de una manera más desaforada y violenta.

La discusión se había producido luego de que la agresora pidera cigarrillos y la víctima respondiera que sólo tenía "mentolados". En ese sentido, la mujer le respondió que siempre trataba mal a los clientes y, en ese momento comenzó a insultarla y a discriminarla.

“Tengo miedo de que vuelva. Me tiró cosas, me tiró botellas, de todo. Una me pegó en la espalda", contó empleada haitiana al medio local El Tres.

En el video de la cámara de seguridad puede verse cómo la mujer tira al piso la mercadería que estaba acomodada en las estanterías del negocio, insulta a la empleada y la amenaza advirtiéndole que su esposo "es policía de la (Policía) Federal". Además, en el audio de la cámara puede escucharse cómo la agresora le girtó "negra sucia, decí gracias que te dan trabajo acá", a la víctima de xenofobia.