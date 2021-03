Un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado este jueves en la localidad bonaerense de San Miguel de un disparo en la cabeza, en lo que e cree que fue un ajuste de cuentas narco, según informaron fuentes cercanas al lugar de los hechos a Crónica HD.

La víctima se llamaba Alan Rojas y fue hallado por los vecinos con 3 disparos en el cuerpo, de los cuales uno fue en el entrecejo. Según el análisis forense, los homicidas utilizaron un arma calibre 9 mm, que provocaron la muerte inmediata del joven.

El cadáver de Rojas fue hallado en un parque de San Miguel del Monte y lo que llamó la atención a la Policía, además de los disparos que presentaba el cuerpo, son los tatuajes del joven, de lo cuales uno de ellos tenía la inscripción "épico".