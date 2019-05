Conocida la noticia sobre el apresamiento del pediatra Ricardo Russo, el Hospital Garrahan decidió emitir un comunicado con respecto a su posición:

LEE TAMBIÉN: Así detuvieron al pediatra pedófilo del Garrahan

El mismo dice que "Con la intención de mantener informada a la comunidad y expresando su total repudio y condena de toda acción que vulnere los derechos de un niño, el Hospital de Pediatría Garrahan informa que al tomar conocimiento de la investigación en curso, el día martes 28 de mayo del corriente a las 16:05 hs., decidió instruir sumario administrativo y apartar inmediatamente de sus funciones al profesional involucrado, conforme lo disponen los Arts. 38 y 42 del Régimen de Personal del ente. Asimismo, se hace saber que las autoridades del Hospital han decidido, en el día de la fecha, que la institución se constituya como particular querellante en la causa que instruye la Fiscalía de Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Se destaca que, como es de público conocimiento, la fiscalía confirmó durante el día de ayer que hasta el momento no existe en el material incautado imágenes ni videos que se correspondan con locaciones dentro del Hospital Garrahan. La comunidad hospitalaria se encuentra profundamente conmovida. No obstante, continúa unida para garantizar la máxima calidad de atención a todas las familias que atienden a sus niños y niñas en la institución".