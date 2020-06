El ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, expresó que es "necesaria una reforma de la Justicia" y pidió que "se investigue a fondo el accionar del fiscal" de Chubut Fernando Rivarola, quien accedió a un juicio abreviado para cinco acusados de violación de una adolescente en esa provincia y habló de "desahogo sexual" en el dictamen.



"No toleramos más que se le dé la espalda a las víctimas. Es necesaria una reforma de la Justicia y que se investigue a fondo el accionar del fiscal en esta causa", publicó De Pedro en su cuenta de Twitter.

La publicación de Wado de Pedro, ministro del Interior (Twitter).



En un segmento del pedido de juicio abreviado, el fiscal utiliza la definición "accionar doloso de desahogo sexual", lo cual fue repudiado desde diversos sectores.



El Ministerio Público Fiscal de Chubut salió en defensa de Rivarola, al afirmar que hubo términos "sacados de contexto". El caso es de una joven que denunció que fue violada en 2012 por lo que se dio en llamar "la manada de Chubut", integrada por varios hombres.

.

Uno de los abogados defensores que aceptó dialogar con Télam a condición de no revelar su identidad, explicó que "el episodio fue denunciado 6 años después de ocurrido y la chica asegura que no se acuerda de nada, con lo que no hay forma de acreditar el supuesto delito y todo queda en la palabra de uno contra la del otro".

Colectivos feministas expresaron su repudio a través de las redes sociales al trascender el fallo y la expresión que empleó el fiscal al fundamentar su medida.



En un comunicado institucional que emitió la fiscalía, se justificó la expresión y se aclaró que "el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer una ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ellos avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta".

.



"Eso es dolo", aclara el pronunciamiento del ministerio público y "por eso, en el contexto de una exposición, el uso de la frase 'desahogo sexual doloso', resume lo que escribimos en varios renglones fundamentalmente si se hubiera utilizado en el contexto de audiencias o escritos reservados a los que solo debieran acceder profesionales del derecho".



El caso transcurrió en estricto hermetismo hasta ahora porque a las características de reservas del caso que impone la presencia de menores se sumó el aislamiento por la pandemia que redujo la actividad judicial y desvió la atención pública hacia otros temas.



Si bien los hechos ocurrieron en 2012, la causa se inició recién hace un año cuando la joven identificada como SAVD aceptó radicar formalmente la denuncia que hasta ese momento había descrito solamente a través de su cuenta en Facebook.

.



Según lo que la joven describió en su momento "habíamos ido una fiesta a la casa de RV y a poco tiempo de llegar perdí la conciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones (EQ, LDV, LM, RV) mientras JP era testigo y TS sostenía la puerta evitando que entre alguien o que pueda salir", contó.



La joven -hoy mayor- asegura que cuando reaccionó "estaba en estado de shock y como estaba desnuda" buscaron su ropa, "que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación".

.



"En ese momento -prosigue- el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta al grito de que no cuentan nada. Al volver a (Puerto) Madryn tuve un intento de suicidio, me encontraron mi mamá y mi papá y les conté lo que pasó, me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de la víctima de violencia sexual".



La primera audiencia se realizó el 1 de agosto del año pasado y a poco de comenzar la investigación uno de los señalados (JP) fue desvinculado por haber sido ajeno al episodio aunque estuvo en la escena.