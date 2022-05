El cantante de cumbia Lautaro Coronel, más conocido como "El Noba" nació en una familia de obreros, trabajó como albañil y como repartidor de delivery, hasta que la policía le secuestró la moto, una de sus grandes pasiones. Poco tiempo después, su música se convirtió en un éxito en los barrios y en las redes.

En la tarde del martes 24, "El Noba"; sufrió un accidente en moto luego de chocar contra un Peugeot 308 a alta velocidad, haciendo willy, sin casco y sin patente. El cantante sufrió heridas y traumatismos graves que lo dejaron en "estado crítico" según informaron los médicos.

En varias ocasiones, había dejado en claro su pasión por la velocidad: "Lo que me gusta es la adrenalina. Algo que no me gusta es estar quieto o aburrido. Las motos son todo para mí, y le canto a eso porque son las secuencias que también pasan en el barrio".

Sin embargo, el cantante nunca se había imaginado que su amor por las motos iba a terminar en tragedia: "Me crié de guacho, andando en bici, viendo cómo los pibes tenían moto y estaban haciendo willy. Vos los veías y arrancabas haciendo willy en la bici, y cuando te comprabas una motito le mandabas a full".

El cantante de cumbia RKT iba a realizar 3 shows de no ser por el accidente (Crónica/ Nahuel Ventura ).

Una vez, el cantante reveló que aún conserva el carnet de la UOCRA que lo identifica como “pintor profesional” en una entrevista en Telenoche. “Yo creo que la gente me eligió porque se siente identificada”, contó en esa ocasión.

Además, había aclarado de dónde venía su nombre artístico "Noba", que sale de “No bajo ni con pasta”, refiriendo a una pastilla que consumía.

Para sus vecinos de Florencio Varela, "El Noba" sigue siendo el mismo pibe de barrio.“Acá somos todos de Defe. Hemos estado en la hinchada metidos manejando los bombos con los pibes, así que imaginate”, había comentado.

Su padre tuvo muchas diferencias con Lautaro, pero finalmente confió en él: “Un día nos sentamos, hablamos, y entendí el mensaje, que era lo de él. Discutíamos, peleábamos, como todo padre... y me dijo: ‘mirá yo quiero esto y esto, teneme fe que voy a triunfar’. Y ahí está, triunfó”, dijo su padre mientras abrazaba a su hijo.

En la entrevista, había contado sus experiencias desde chico:“De wachín viví algo ahí, sin correrla de nada. Porque si no te dicen que las vivieron todas y es mentira. Yo tengo 25 y voy aprendiendo de a poco, escuchando a la gente grande que me rodea”.

El último parte médico del "Noba"