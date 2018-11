Desconocidos lo atacaron por ser hincha del Xeneize.

Amigos de Emanuel Ojeda, el joven de 27 años que fue asesinado por ser de Boca en la avenida 9 de Julio, en pleno centro porteño, confirmaron la hipótesis a través de las redes sociales y afirmaron: "Te mataron por la camiseta. La sociedad no está preparada para dejar de lado los colores".

Emanuel fue a la casa de un amigo a ver el partido de Boca ante Palmeiras, encuentro que finalizó 2 a 2 y le dio la clasificación al equipo de Guillermo Barros Schelotto a la Copa Libertadores, y en el camino de regreso fue atacado por desconocidos que lo insultaron y atacaron por ser hincha del Xeneize.



"Por la camiseta... por la camiseta de Boca. Una sociedad que no está preparada para dejar de lado los colores, los insultos, las chicanas. Me toca despedirte con mucho dolor e impotencia, Ema, querido. No tengo palabras", escribió una amiga de la víctima en su Facebook.

Agregó: "Solo pido Justicia. Te voy a extrañar, no sabés cuánto..."

En tanto, otro amigo manifestó: "Querido, no sabes lo mal que me pone esta noticia. Tristeza y bronca al mismo tiempo. Fue un balde de agua fría. Eras una re persona. Se te va a extrañar una banda amigo del alma. Siempre presente".

Agregó: "Por la camiseta nada más. Ojalá encuentren a los forr... que hicieron ésto y paguen por lo que hicieron".

"Lo pienso una y mil veces. Me lo dicen y no lo creo que te hayamos perdido amigo, hermano, compañero de trabajo. Sos el que siempre estaba contento, el que nunca bajaba los brazos y te sacaba una sonrisa y buscaba las mil vueltas para que estés bien. Él luchaba por su nueva vida. Te voy a extrañar mucho, loco. No tenía que ser así", expresó otro usuario.