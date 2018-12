El pasado domingo, en horas de la mañana en la zona de Colonia Brambilla, en la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, vecinos llamaron al 911 para dar aviso sobre un cuerpo de mujer sin vida en calle Udine.



Al llegar la policía, la víctima fue identificada como Marina Soledad Monje, de 34 años de edad. En tanto, fuentes de la investigación señalaron que la mujer presentaba cortes en su cuello y pecho.



En las primera horas de este lunes se llevó a cabo una reunión, en los Tribunales locales, a la que asistieron fiscales, el comisario mayor y jefe de la Policía Departamental, Adalberto Roldán, la subjefa de la Comisaría Nº 1 de Chajarí, subcomisaria Silvina Moix y efectivos de Investigaciones de la Policía.



Por su parte y tras finalizar esta junta, el fiscal que interviene en la causa Gustavo Confalonieri, brindó declaraciones a Radio Chajarí e indicó que "lo que sabemos es que la víctima es una mujer de aproximadamente 35 años, fallecida en forma violenta, posiblemente a raíz de las heridas causadas por un cuchillo u otro elemento cortante, y sin signos de haber sido abusada sexualmente".



En tanto, señaló que: "La víctima habría fallecido en horas de la noche, es decir entre el sábado y la madrugada del domingo. El cuerpo fue encontrado en una zona suburbana, cercana a la ciudad de Chajarí, más precisamente en la zona de Villa Libertad, cerca de un comercio denominado ‘Don Beto’".



Ante la consulta del citado medio dijo que el cuerpo de la mujer fallecida "no tiene desfiguraciones, más que las propias de las lesiones, es decir no le faltan órganos y tampoco tiene marcas (…) Lo que le cuerpo presenta son lesiones en la parte superior, más precisamente desde el pecho hacia arriba, es decir en la cabeza, en la cara y en el cuello".



Al respecto de la investigación, manifestó que en el lugar dónde fue encontrado el cuerpo de Monje, "se levantaron algunos rastros y hay una marca de un vehículo, pero no se puede aún determinar a qué vehículo corresponde (…) Hay que tener en cuenta que es una zona bastante transitada".



"No hay personas detenidas todavía por este caso (…) Desde ayer (por este domingo), y hasta este lunes, se tomó declaración sumarial a varias personas, en busca de esclarecer el hecho" recordó el fiscal.



Consultado por el hallazgo de la hija de la víctima, de a apenas 3 años comentó: “Este mujer, en la noche del sábado, habría hecho descender de un auto a una niña de tres años, enfrente a un comercio de la ciudad. El mismo está ubicado en el barrio San José Obrero (…) Una vez localizada esta niña, se dio aviso a la Policía, y dicha fuerza entregó a la menor a su padre. Hasta ese momento, la Fiscalía no había actuado, dado que no había algún delito para investigar".



En esta línea, según relató Confalonieri: "Al padre de la menor también se le tomó declaración testimonial y todavía no tenemos datos acerca del vehículo en el que podría haber estado la criatura (…) Aún tenemos que tomar algunas declaraciones testimoniales, a la vez que tenemos otra línea investigativa, es por eso que seguimos investigando para dar con el autor o los autores del hecho".



"No hubo allanamientos, pero sí tenemos un teléfono secuestrado, como así también rastros que fueron levantados y diversos testimonios", subrayó sobre las pautas para dar con la verdad.



Por último, el fiscal aclaró: "En el ámbito de la Criminalística, es difícil determinar la data de la muerte, porque esto dependen de muchos factores, tal es el caso del tamaño del cuerpo, la temperatura del ambiente, el lugar en el que fue dejado el mismo, la forma en que murió, etc. Hay un sinnúmero de cuestiones por las que es difícil saber con exactitud cuándo ocurrió el crimen (…) El informe oficial de la autopsia llegará este lunes, no obstante, tuvimos vía telefónica un informe preliminar, cuyos datos son los que estoy mencionando".

En esta zona de la ciudad de Chajarí fue encontrada sin vida la mujer. (chajarialdia.com.ar)