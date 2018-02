Un cuerpo descuartizado y en avanzado estado de descomposición fue encontrado en el fondo de una casa de la ciudad de Tucumán y los investigadores procuraban identificarlo, informaron fuentes policiales.



El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en calle 9 de Julio al 1.500 de la capital tucumana, que está deshabitada desde hace algunos años y cuyos dueños van aproximadamente cada 15 días para realizar tareas de mantenimiento.



Los primeros análisis forenses realizados en el lugar indican que el cuerpo, que estaba diseccionado en dos, presenta un nivel de descomposición muy avanzado, por lo que suponen que la muerte data de al menos hace 10 días, y aguardan el resultado de la autopsia para poder determinar el sexo y las causas del fallecimiento.



Las fuentes informaron que el cadáver pertenece a una persona de entre 35 y 50 y dijeron que en los últimos 10 días no hubo denuncias de ningún desaparecido en la capital provincial.



El cuerpo fue encontrado por Francisco Gramajo, uno de los propietarios de la casa que se encuentra deshabitada desde hace por lo menos tres años porque está en pleno juicio de sucesión.



Según relató Isabel de Gramajo, su esposo tiene una huerta en el fondo de la vivienda donde estaba el cuerpo. El lunes se había dirigido allí para plantar unas frutas. Sin embargo, apenas entró, notó un olor extraño en el jardín, y siguiendo el rastro descubrió que detrás de un arbusto se encontraba un cuerpo partido en dos, en estado de putrefacción con dos bolsas de plástico a los costados que contenían los miembros de la víctima, según indica el sitio lagaceta.com.ar.



"Mi esposo volvió rápidamente a la casa y me dijo que encontró un cuerpo. No le creía y fui a comprobarlo, y ahí estaba", dijo. La mujer añadió que si bien no sabe cómo llegó ahí el cuerpo. "Es imposible que haya sido por la puerta de entrada, ya que no estaban forzadas las cerraduras", explicó. Los dueños de la casa sospechan que los restos habrían sido arrojados por la tapia desde una casa contigua que también está abandonada.