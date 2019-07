Una de las víctimas del violador serial de Rosario afirmó que pudo identificar a su agresor en la rueda de reconocimiento por "una cicatriz muy grande" que tiene en la mejilla izquierda, en tanto que otra aseguró que no había olvidado cómo era la forma de su cara ni sus ojos.



La primera joven, que fue atacada en una veterinaria, fue convocada junto a las otras mujeres que sufrieron abusos entre enero y julio pasado para intentar reconocer a uno de los dos hombres que habían sido detenidos la noche del jueves luego de una serie de operativos que incluyeron el hallazgo de la moto supuestamente usada en los hechos.



"A mi me tocó ser la última de la chicas, fui a las 17.30, fue terrible. Yo estaba con una ansiedad tremenda de saber si era o no. Vi a una de las cuatro personas y pensé que era, pero quería confirmarlo con la segunda (rueda de personas) y al final era el de la primera", explicó la víctima en declaraciones a Telenoche Rosario. La joven detalló que "si bien estaba con otro aspecto porque tenía la barba crecida, (el sospechoso) tenía una cicatriz en la mejilla izquierda".

"Cuando pasó lo que pasó, vi solo una parte de la cicatriz, pero era muy grande, le cubre toda la cara, desde la boca hasta entre la ceja y la oreja; no tengo dudas que es esa persona", remarcó.

Consultada sobre el identikit que se había elaborado para dar con el agresor sexual, sostuvo que el detenido se parece "en un setenta por ciento" al que ella había realizado en base a los datos que recordaba.

En la tarde de este viernes, siete de las ocho mujeres atacadas reconocieron a P.B. (30) como su agresor sexual y, por eso, el sospechoso será sometido a una audiencia imputativa.



El acusado había sido detenido el jueves por la noche junto a su hermano, con el que trabajaba como repartidor en una pizzería del macrocentro rosarino, pero el segundo será liberado posiblemente en la misma audiencia de mañana, anticipó un vocero de la Fiscalía rosarina.