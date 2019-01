La hermana de Danisa Canale, la mujer asesinada a mazazos en la localidad santafesina de Gálvez, aseguró este viernes que el marido de la víctima, detenido por el caso, "era re buen tipo" y "no mataba una mosca", por lo que no puede "entender qué fue lo que pasó".



Ludmila Canale admitió esta tarde que a raíz de lo sucedido con su hermana y el marido de ésta, Jorge Egidio Trossero (50), ella tiene "sentimientos encontrados porque él era re buen tipo, no mataba una mosca".



"No podemos entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que lo llevó a eso", señaló Ludmila, quien recordó que el martes pasado, Danisa "fue al dentista un rato antes y media hora después pasó esto".



"¿Qué pasó en esa media hora?, no lo sé y no lo voy a saber nunca porque ella ya no va a hablar y él está en shock y aparte está súper medicado", relató la mujer a diario digital Uno Santa Fe.



"Era más un ente que un violento", abundó la hermana de Danisa, quien el día del crimen habló telefónicamente con ella y no percibió nada extraño.



"Yo hablé con ella a las 13.30 y me dijo que estaba todo bien. Le pregunté cómo estaba Jorge y me dijo que bien, con sus altibajos de siempre", detalló en referencia a los problemas psiquiátricos que padecía Trossero.



Según la testigo, Danisa y el hombre estaban casados desde hacía siete años. "Para mí hasta el martes a las 15.30, él era una persona excelente. Un marido muy bueno, un tío con mi hija súper cariñoso y un cuñado buenísimo", indicó.



"Él me ayudó siempre, entonces no salgo de mi asombro, no puedo creer dónde estoy parada ni lo que pasó", añadió.



Luego, Ludmila reconoció que su hermana "estaba muy preocupada por él" porque "había días que estaba totalmente ido, no ponía voluntad para salir", y concluyó que "todo su estado de depresión era por plata".