El intendente de Paraná, Sergio Varisco, quedó imputado como financiador del transporte y comercialización de drogas, mientras que una funcionaria de su gabinete y un concejal local quedaron detenidos en el marco de esta causa. Se trata de la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, y el edil Pablo Hernández, quienes quedaron detenidos luego de ser indagados por el juez federal Leandro Ríos.

Varisco prestó también declaración indagatoria ante el magistrado, pero no fue detenido, y al retirarse de los tribunales de la capital entrerriana aseguró que no forma parte de "ninguna banda". "Estoy a disposición de la Justicia, respondí todas las preguntas que me hicieron, vine como corresponde y me retiro", sostuvo el intendente de la capital entrerriana tras permanecer durante tres horas en los tribunales situados en la calle 25 de Mayo.

Mientras estas indagatorias se realizaban, efectivos de la división Lavado de Dinero de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron dependencias de la sede comunal de Paraná. Las oficinas allanadas fueron las direcciones generales de Recursos Humanos, de Sistemas y Comunicaciones, de Cómputos, de Despacho Presidencia -todas estas ubicadas en el edificio de la Municipalidad-, la Dirección de Liquidaciones de Haberes y la Dirección General de Tesorería del Gobierno Municipal; estas dos últimas en distintos inmuebles.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó este lunes en un comunicado de prensa que "desde el primer día, el Presidente de la Nación nos manifestó la intención de que este Ministerio trabajara sin reparar en el hecho de que alguien integre un partido político u otro". Y en ese sentido agregó: "En nuestro gobierno el que las hace, las paga, y los funcionarios que tengan cualquier tipo de contacto con el narcotráfico dejan de ser funcionarios para ser narcotraficantes".

La causa que lleva adelante el juez Ríos comenzó en mayo del año pasado tras el hallazgo de una avioneta con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, localidad vecina a Paraná. Por ese hecho se encuentra detenido Daniel "Tavi" Celis, acusado de liderar la banda que contrabandeó esa droga, junto a otros sospechosos.