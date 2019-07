La esposa del ciclista atropellado el pasado miércoles por un conductor ebrio en el barrio porteño de Agronomía aseguró que el estado de la víctima, Sebastián Devoto, "sigue siendo muy crítico" y reclamó condenas "que no sean un chiste" para las personas que "suben alcoholizadas a manejar", para que estos hechos no se repitan.



"El parte médico indica que su estado sigue siendo muy crítico: si bien le van retirando cablecitos o alguna droga, sigue estando en coma y los médicos esperan que responda a algún estímulo", dijo Ana Lence, la pareja del joven con quien tienen dos hijos de tres y siete años.



La mujer, que además se constituyó como querellante en la causa por "lesiones graves agravadas en concurso real con lesiones leves", contó -además- que el órgano más comprometido es el cerebro por la magnitud de los traumatismos sufridos y, aunque "bajó la presión craneal y se mantiene estable", seguramente habrá secuelas "neurológicas".



"Los médicos no me hablan de futuro sino del presente, porque esto es día a día y no se puede hablar de tiempos para la recuperación: depende de la fuerza de cada uno", dijo.



Devoto, de 28 años, se dirigía a su trabajo en bicicleta el pasado miércoles a las 5.40 cuando, a la altura del 3700 de la avenida Beiró, fue atropellado con un automóvil Volswagen Gol que circulaba en la misma dirección y a gran velocidad, que posteriormente se dio a la fuga.



"Nosotros tenemos auto, pero él estaba yendo a trabajar en bicicleta porque quería hacer actividad física y así también ahorrábamos unos pesitos", contó Lence.



Al volante del Gol iba Miguel Ivanovich, quien fue detenido minutos después tras protagonizar un segundo choque, esta vez con otro auto y a 10 cuadras del primero, de donde también intentó huir.



El alcoholímetro permitió constatar al personal policial que circulaba con 2.14 gramos de alcohol en sangre, es decir, tres veces más de lo permitido.



Dos días después, el juez en lo penal contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, Juan José Cavallari, convirtió en prisión preventiva la detención Ivanovich.



En la misma resolución, Cavallari declinó su competencia y trasladó las actuaciones al juzgado en lo penal contravencional y de faltas 21, a cargo de la jueza Cristina Beatriz Lara.



"Lo que falla, para que se sigan produciendo estos hechos, son las condenas penales que son un chiste. Tienen que cambiar muchas cosas y el que sube alcoholizado a manejar tendría que pasar 50 años adentro, aunque no haya accidente, porque es un peligro para todos", concluyó.