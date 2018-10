El jueves salieron a la luz varias denuncias de ex alumnas del colegio secundario de Vélez Sarsfield contra un docente encargado de la coordinación de campamentos. Las jóvenes relataron varias situaciones de abuso sexual por parte del sujeto.

El acusado fue identificado como Roberto, quien se encargaba de coordinar los campamentos a los que asistía el alumnado del club. "Nos decía que su miembro le medía 24 x 6", contó una de las víctimas.

"En el viaje de ida a Misiones, me quedé dormida en el descanso de la escalera del micro y me llevó hasta uno de los asientos de la planta baja para que duerma más cómoda. En un momento de la noche me desperté porque sentí que alguien me estaba acariciando las piernas y los labios con sus dedos, se estaba aprovechando de la situación", relató otra de ellas.

El club, por su parte, emitió un comunicado en el que informó que el docente fue separado de su cargo. "Queremos expresar públicamente a las víctimas de las situaciones denunciadas, a las familias de la comunidad educativa del Instituto, a nuestros socios y socias, y a la sociedad en su conjunto, nuestro absoluto compromiso para que se investiguen las denuncias y se castigue a quien o quienes sean encontrados responsables de cualquier delito que pueda haberse cometido", reza el escrito.