La Justicia Federal bahiense rechazó un hábeas corpus de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por hostigamiento policial contra la madre de Facundo Astudillo Castro, sus dos abogados y varios testigos de la causa, tras una audiencia realizada en esa ciudad, por lo que la decisión fue apelada ante la Cámara Federal, que ahora deberá resolver, informaron este viernes fuentes judiciales.



El hábeas corpus fue rechazado por el juez Federal 1, Walter López Da Silva, luego de una audiencia realizada el pasado miércoles de manera virtual, de la que participaron el auxiliar Fiscal 1, Rodolfo Murillas; Margarita Jarque, de la CPM; el abogado de Cristina Castro, Luciano Peretto; el superintendente de la Región Interior Sur de la policía bonaerense, comisario mayor Aldo Caminada; el interventor de la Estación de Policía Comunal Villarino 2 en Pedro Luro, comisario Sebastián Toarmina; y la representante de ambos, Marina Isabel Maiti.



“Da Silva hizo las audiencias el miércoles y denegó el hábeas corpus, por lo cual apelamos nuevamente a la Cámara”, informó esta mañana la abogada de la CPM, Jarque.

La letrada detalló que, para Da Silva, “ no estaban suficientemente probadas las circunstancias" y agregó: "Nosotros entendemos que la audiencia que se celebró el miércoles es la que fija la ley de hábeas corpus en relación a lo que se llama las puertas requeridas, por lo que en este caso a quien se convocó fue al superintendente, a un interventor de la policía de Pedro Luro y una abogada del Ministerio” de Seguridad provincial.



“Se limitaron a dar las respuestas que, en nuestra opinión, no satisfacían", agregó.



Jarque señaló que tanto la madre de Facundo, los abogados y los amigos “aún no cuentan con custodia" de ninguna fuerza de seguridad.



Justamente, el planteo de la CPM había sido realizado con el fin de solicitar protección para los testigos, los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio y la madre de Facundo, quienes sostienen ser víctimas de un plan de amedrentamiento llevado a cabo por la policía bonaerense debido a sus denuncias sobre lo sucedido con Facundo.

Esta es la segunda vez que se rechaza el pedido de la CPM, ya que el 25 de septiembre último la jueza federal bahiense María Gabriela Marrón había tomado esa decisión y la Sala I de la Cámara ordenó que antes de desestimar la medida se realizara una audiencia con todas las partes involucradas.



Facundo (22) desapareció el 30 de abril pasado cuando salió de su casa de la ciudad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca a ver a su novia, con quien se había peleado.



Tras ser interceptado por la policía por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, nada más se supo de él hasta el 15 de agosto, cuando sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.



Su madre y abogados están convencidos de la responsabilidad policial en lo sucedido con Facundo, quien según la autopsia sufrió una muerte violenta por asfixia por sumersión.