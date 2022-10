En las últimas horas, salieron a la luz las publicaciones que hizo Agustín Leonel Chiminelli (24) el acusado de cometer el femicidio de María Alejandra Abbondanza (38), desde el penal de Campana, donde se encuentra detenido por el asesinato de su vecina, a la que abordó cuando paseaba a su perro por la cuadra en la que vivían de la citada localidad.

El terrible hecho ocurrió el pasado viernes 16 de septiembre, alrededor de las cinco y media de la tarde. El joven invitó a María Alejandra a pasar al garage de su vivienda, y en un descuido la golpeó con una mancuerna hasta quitarle la vida. Luego intentó desmembrar el cadáver y quemar sus restos en la parrilla. También quiso deshacerse del arma homicida y otros elementos en bolsas de basura.

Sus padres, Liliana Esther Sánchez (64) y Carlos Rubén Chiminelli (69), también están detenidos acusados de cómplices. El lunes próximo será una fecha clave porque se decidirá la prisión preventiva de los tres.

Sin embargo, el presunto femicida parece no tener calma, sino que dedica sus horas a realizar publicaciones en sus redes sociales, mediante los que amenaza a la familia de María Alejandra.

“Estoy privado de mi libertad, no de mis sueños. Gracias a Dios estoy en un lugar mejor. Lejos de toda la mierda que me rodeaba. Ya va a tener todo su vuelta y me las van a pagar”, escribió en uno de sus posteos, realizado en el apartado de historias de Facebook.

En otra publicación en su cuenta de Facebook, escribió: “Mis viejos son inocentes y no les paso cabida a lo que digan o piensen los demás”.

No obstante, en otros posteos Chiminelli habla específicamente de Dios. “Dios es grande y sólo él puede juzgarme. Todo con la justicia de mi padre celestial. Saludos para mi abogado y mi familia real”, dijo en un mensaje.

Aparentemente, el celular del cual se realizaron los posteos, pertenecía, en realidad, a un compañero de celda de Chiminelli. “Se lo pidió prestado para subir esos textos”, aseguran desde el penal de Campana. Lo cierto, es que ese teléfono ya fue secuestrado por las autoridades. Por otro parte, a pesar de que ya pasaron varias horas de las publicaciones, el perfil Agustín Chiminelli en Facebook, sigue activo.

Hasta el momento no se dilucidó el móvil del crimen, sin embargo, quedó claro el grado de ensañamiento con la víctima. Es que la autopsia marcó que María Alejandra recibió varios golpes en su cuerpo y uno mortal con la mancuerna en la cabeza.

Según la reconstrucción judicial, el hombre de 24 años subió el cadáver por una pequeña escalera e intentó quemarlo en la parrilla, pero como fue imposible, optó por desmembrarlo.

En ese contexto, durante la madrugada ya del sábado 17 de septiembre, Agustín Chiminelli se dedicó a descartar por el barrio cualquier tipo de evidencia. Desde la ropa ensangrentada de la víctima, hasta la mancuerna con que la mató. Cerca de las 4 de la mañana, creyó que lo había conseguido. No contó con que la policía recuperaría una cámara en donde se veia, la tarde anterior, a María Alejandra entrando a su casa.