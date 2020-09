La vida del padre de Ludmila Pretti, Leandro, se vio desbordada en pocas horas, ya que pasó de lamentar la muerte de su hija de 14 años en la localidad bonaerense de Francisco Alvarez, ser testigo de la "pueblada" que realizaron algunos vecinos y amigos de la víctima en la comisaría local, y finalmente, ser partícipe de la detención de Cristian Jeréz, el único sospechoso hasta el momento de la causa.

.

Tras la destrucción de algunos patrulleros y parte del frente de la dependencia policial, Leandro se mostró en horas de este martes y en pleno velatorio de su hija, más tranquilo y sostuvo ante los medios presentes que "hablé con la policía y me dijeron que van a hacer todo y por suerte, no pasaron tantas horas para encontrar a esta persona (en alusión al sospechoso), que estaba en Cascallares, a 16 kilómetrso de acá escondido en una casa y ya declaró para la Fiscalía 4 de Moreno. Estoy agradecido a la intendenta, al jefe de Seguridad de Moreno, porque me llamaron y me mantuvieron al tanto de todo, a la DDI de Matanza y Morón".

.

El hombre agregó que "quiero dejar en claro algo que se habló de remiseros, y es que esa remisería de la que se habla la dejó en un boliche y nunca más la llevaron en un remis, sólo quedó ahí. Fui a pedir registros de viajes y no figuraba nada extraño. Agradezco que esto se hizo rápido y que la investigación está firme, a pesar del lío que se armó en la comisaría. Acá no va haber problema porque estoy despidiendo a mi hija, y voy a seguir apoyando a la justicia y les informaré como sigue la investigación".