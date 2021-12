"No queremos callarnos más". Bajo esta consigna diversas organizaciones convocaron a una marcha el lunes para pedir justicia por el femicidio de Nicole Michelle Peña que ocurrió en General Pirán, partido de Mar Chiquita, este fin de semana. En tanto, este martes se realizará otra.

La mujer de 29 años fue encontrada sin vida en el fondo de un pozo de agua con el cuerpo semi desnudo y sus manos y pies atados. En ese contexto, a través de las redes sociales, se convocó a una movilización en Santa Clara del Mar, para las 18 horas en el Banco Rojo ubicado en calle Cardiff, frente al Centro Cultural de la costa.

"Las mujeres y diversidades del Partido de Mar Chiquita nos movilizamos hoy para exigir justicia para Nicole Peña", indicó la convocatoria. "El femicidio fue en General Pirán, en nuestro partido y no queremos callarnos", señaló el comunicado de la convcatoria, que además puntualizó: "Abrazamos a su familia y a su hijo en este momento de dolor tan profundo que están atravesando". No obstante, se pidió "urgente una intervención sobre violencia de género para que no nos sigan matando".

La concentración se realizó en el Banco Rojo, frente al Centro Cultural de Santa Clara a las 18 horas del lunes. Las personas que participaron llevaron "algo violeta para visibilizar los femicidios". La marcha avanzó hasta la rotonda del Viejo Contrabandista.

En tanto para este martes 28 de diciembre se convocó a una marcha en la plaza Libertad de General Piran a través de la Fundación Prevención a Tiempo y la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencias.