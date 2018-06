A menos de una semana de la finalización del juicio contra Nahir.

Nahir Galarza, acusada de asesinar de dos balazos a su ex novio Fernando Pastorizzo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, manifestó que la víctima la hostigaba con "una palabra" que le afectaba un montón.

La acusada relató que en una ocasión, le contó a Fernando que ella "solía llorar" cuando llegaba a su casa y aseguró que el difunto utilizó su relato "en su contra".

"Me insultaba como siempre, se enojaba conmigo, me agarraba del pelo y me decía una palabra que me afectaba un montón", expresó sin poder decir de qué se trataba.

Sin embargo, minutos después retomó el tema y se animó a decir que la palabra era "depresiva". "Yo creo que nunca fui depresiva. Una vez le conté que cuando llegaba a mi casa me largaba a llorar. Se lo conté para que se diera cuenta que me estaba haciendo mal", manifestó.

Acusó también el joven utilizó su relato en "su contra" y la hostigaba permanentemente diciéndole que era una "depresiva".



Las declaraciones se dieron en el marco de la última audiencia del juicio en contra de Galarza, el cual finalizará el 3 de julio.