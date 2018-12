El jueves 15 por la noche, una joven de 22 años denunció haber sido abusada en un edificio en el barrio de San Telmo, en la esquina de Independencia y Piedras.



De acuerdo a la versión de la víctima, oriunda de Ituzaingó, el hecho consta en una causa caratulada como "averiguación de delito" -"la calificación es solo un papel", dice una fuente en el expediente- que recayó en el Juzgado Nº 48 de Alicia Iermini y la Fiscalía Nº 22 y que continúa en trámite hasta hoy.



El acusado es Rodrigo Eguillor, de 24 años e hijo de Paula Martínez Castro -fiscal de ejecución penal de Lomas de Zamora que formó parte de la creación de Justicia Legítima-, ex relacionista público, según él mismo, de la disco Jet de Costanera.



Según la denuncia, Eguillor habría buscado tener relaciones sexuales sin preservativo, pero como la chica se negó, él la insultó. Luego, el muchacho le ofreció fumar marihuana pero la víctima manifestó una nueva negativa. La atmósfera se cargó de tensión cuando la joven pidió retirarse y él respondió que no podía abrirle la puerta hasta que volviera un amigo con la llave.



La joven buscó huir por el balcón del tercer piso de la casa y los gritos despertaron a los vecinos. Ella intentaba escapar, él simulaba salvarla de un intento de suicidio. El abuso sexual habría ocurrido luego de que Eguillor la hiciera ingresar en la habitación.



No sería la primera vez



Otra joven agregó que fue víctima de Erguillor, cuando era menor de edad.

A lo largo de las horas se viralizaron varias capturas de pantalla que revelarían otros hechos.



Según mujeres que empatizaron con el caso explicaron que Eguillor las seguía en redes y las dejaba de seguir en reclamo de atención, les enviaba sin consentimiento fotos de sus genitales: esos mensajes tuvieron más de 150 mil visualizaciones.