Los intensos incidentes registrados en el barrio de Villa Lugano no sólo demuestran una interna entre narcos y delincuentes, sino que también muestra la otra cara: la del terror de los vecinos por seguir viviendo en esa zona.

Tal es el caso de Grecia, una mujer que vive en cercanías de una barbería "acribillada" a balazos en la noche del martes en el fuego cruzado entre bandas, y que teme por su vida y la de familia. En diálogo con Crónica HD, la vecina comentó el difícil momento que le toca vivir.

Grecia sostuvo que "estamos viviendo con miedo y no sabemos qué hacer porque no tengo adónde ir, no quiero ir a la calle. Mi hijos estàn en la casa de una vecina que nos está apoyando gracias a Dios, pero me quedé acá porque no tengo adónde ir. Me balearon la casa y como estaban mi hijos, les enseñé antes que si habían tiros, se vayan a una pared que tenemos atrás donde las balas no iban a llegar. Hicieron eso, y gracias a Dios están vivos, pero las balas pasaron cerca".

Consultada sobre lo que se ve en la calle, la mujer agregó que "es muy común acá que esto pase y la gente vive con miedo. En mi caso no hablo con nadie, no soy sociable y no conozco a la gente que está en esto, lo que si se percibe es que la gente está amenazada".

En tanto, el barrio fue una muestra cabal de lo que sucedió estas últimas noches, ya que se veía poca gente en la calle, automóviles con ruedas pinchadas de los balazos y comercios y viviendas con los frentes "agujereados" por los impactos de bala. Por otra parte, la mujer finalizó diciendo que "muchas madres están con miedo porque están en peligro, y en mi caso, hablo con mis hijos por Whatsapp para tener comunicación con ellos. Me dejaron sin trabajo porque la peluquería quedó destrozada y trabajaba ahí, no sé que voy a hacer".

