Norma, hermana de una de las víctimas y tía de Exequiel Sanso, el joven de 17 años señalado como el principal sospechoso del triple crimen de Melchor Romero, habló en exclusiva con Esteban Trebucq en el programa "Sólo Periodismo" por Crónica HD y defendió a su pariente.

"Una vez que hable el nene, veremos, yo creo que es inocente", afirmó la mujer que se sintió aliviada porque su pariente "estaba vivo" a pesar de las circunstancias en las que se encuentra. "Le pedí mucho a Dios para que aparezca", agregó.



.

"Vamos a esperar a que interrogue el fiscal y ahí vamos a saber la verdad", comentó y aseguró que "Ezequiel nunca pudo haber hecho semejante cosa". "Hasta que el nene no hable, yo lo creo inocente", añadió.

Además aclaró que "nunca hubo indicio de nada" y que "siempre estuvo todo normal, sino mi hermana me hubiera contado". "No me cierra todo esto", concluyó.