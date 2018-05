Un juez de Río Negro le ordenó a Facebook que elimine el perfil de un hombre que utilizaba la red para difundir fotos íntimas de su ex pareja y además le exigió a la empresa que informe a todos los “amigos” del agresor, acusado “violencia de género digital", la razón por la cual se dio de baja la cuenta.

Se trata del responsable del juzgado de Familia de Cipolletti, Jorge Benatti, quien además ordenó suspender el régimen de visita entre el hombre y su hijo a quien había expuesto en varios videos grabados para agredir a su ex mujer, de acuerdo a lo que informó este miércoles el departamento de Comunicación Judicial de la provincia.



En su fallo, el magistrado sostuvo: "Es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva forma de control, humillación y vejación de las mujeres".



Además, Benatti le ordenó al demandando la realización de un tratamiento ante el servicio de violencia familiar Ruca Quimey de esa ciudad.



En otro tramo, el juez sostuvo que "hace tiempo ya se ha comenzado a hablar en distintos ámbitos doctrinarios de la ’violencia de género digital’ como forma novedosa de la violencia de género tradicional que tiene características que la hacen autónoma, específicamente, pero que no deja de reflejar una jerarquía de poder entre el agresor y su víctima".



Según el comunicado, la víctima, quien ya había denunciado a su ex pareja, se presentó nuevamente ante el Juzgado de Familia N°5 y exhibió capturas de pantallas de Facebook donde se difundían imágenes suyas de contenido sexual y erótico.



Las publicaciones se hacían desde la cuenta personal del demandando y muchos de los destinatarios eran los compañeros de trabajo de la mujer.

El juez también escuchó al hijo quien asistió acompañado por la Defensora de Menores. En su testimonio, el nene narró que insistentemente su papá lo interrogaba sobre las actividades de su mamá y con quiénes salía. El chico contó que en varias oportunidades el padre le grababa conversaciones con el celular y luego las compartía con sus amigos.

Según informó el Área de la Mujer de la Municipalidad de Cipolletti, la mujer "se encuentra atravesando desde tiempo prolongado una situación de violencia psicológica por parte del demandando, corroborándose conductas intencionadas y prolongadas por parte del mismo que atentan contra la integridad emocional y psíquica".



Entre los fundamentos para suspender el régimen de visita entre padre e hijo, el juez consideró que "la conducta del demandando encuadra en un caso de violencia de género ejercido contra la progenitora de su hijo utilizándolo al niño como herramienta para ejercer el control de ella, resultando por ello perjudicial para la psiquis del niño, además de configurarse también ello un método reproductor de enseñanza generacional de violencia".