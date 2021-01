Una embarazada, a punto de dar a luz, fue golpeada salvajemente por un albañil que había trabajado en su vivienda y que fue detenido por la policía en el barrio Empalme, de la ciudad de Córdoba. A causa de los golpes sufridos, la mujer, que lleva ocho meses de gestación, se desmayó y debió ser atendida por los médicos.

El agresor había trabajado en la casa de la víctima, a la que acusaba de haberlo dejado sin empleo. Por ese motivo, además de golpearla, le robó algunas pertenencias.

"Cerca de las 8.20 me golpean la puerta. Era un albañil que había estado trabajando en casa. Me dice que había dejado ropa y herramientas. Sin abrir la puerta, me voy al patio a buscar las cosas y como no podía sacarlas por la ventana, abro la puerta", contó María, de 31 años, a la prensa.

Y siguió: "En eso, me empuja hacia dentro, me pega, me tira al piso, me dice que yo había sido responsable de que se haya quedado sin trabajo. Me tapaba la nariz y la boca, yo gritaba, y me empezó a ahorcar", contó.

El hombre le dijo que estaba enojado y que necesitaba dinero porque estaba a punto de ser padre. En ese momento, el agresor fue sorprendido por una trabajadora de limpieza, que encontró a María casi inconsciente.

"Ella le pide que me suelte. Él nos hizo acompañarlo por la casa mientras iba revisando todo y sacando cosas de valor. Me dijo que si yo denunciaba o salía a hablar, él iba a volver para terminar su cometido", siguió la víctima, que estuvo tres días internada.

Por fortuna, tanto ella como la beba de la que está embarazada estaban en buen estado de salud. "Pero tengo una sensación de terror increíble. Estoy horrorizada", reconoció.

Las heridas del cuello de la mujer (Gentileza El Doce).

Dos días después del ataque, la policía detuvo al atacante, que podría ser acusado del delito de intento de homicidio. "Llegó decidido a matarme", aseguró la mujer.

El delincuente se llevó dinero, una computadora y teléfonos celulares.

Al parecer, el agresor había trabajado contratado en la casa cuando la mujer y su esposo Maximiliano, denunciaron que faltaba un parlante.

El esposo de María llegó a la vivienda alertado del asalto por un vecino. "Cuando llegué ya estaba la policía, estaban esperando la ambulancia, pero yo la subí al auto y la llevé al Hospital Privado (de Córdoba). Estaba consciente, pero estaba muy golpeada, toda ensangrentada", describió la pareja. Y agregó: "Por suerte ninguna de las dos corre riesgo, aunque tiene heridas en la cara, el cuello y en los ojos".

La investigación del robo y la agresión quedó a cargo del fiscal Tomás Casas.