Uno de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes y patadas a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell, rompió el silencio a través de un audio.

En el mensaje de voz, Lucas Pertossi, que pertenece a la decena de acusados que mataron al joven de 19 años, comienza diciendo que "cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo".

.

"Es una lástima, no sé qué van a hacer algunos con el laburo", destacó, y agregó que "yo voy a levantar la cabeza, no la voy a estar agachando".

Haciendo referencia a los parientes de la víctima, indicó: "Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo, soy responsable porque estuve y son mis amigos, y a ellos no los voy a dejar morir".

Con respecto a sus compañeros detenidos, manifestó que "somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar. Ahora lo que pienso es que destruimos una familia".

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, dijo que si los acusados en la rueda de reconocimiento "no resultan identificados, podrían quedar libres". Sin embargo, el fiscal explicó que si algunos de los acusados no son reconocidos por los testigos en la rueda, pero la Fiscalía tiene pruebas en su contra, no quedarían en libertad.